Uzakdoğulu otomobil üreticisi Hyundai, elektrikli otomobilleri Kona EV'lerde batarya yangını risklerine karşılık araçları geri çağırdı. Sorunun düzeltilmesi firmaya 1 milyar dolara mal olacak.

Hyundai birkaç yıldır elektrikli modeller üretiyor. Bu modeller arasında Kona EV elektrikli SUV de yer alıyor. Firma, 2018 ile 2020 arsında üretilmiş Kona EV modellerini geri çağırmaya karar verdi. Bu olay firmanın ilk geri çağırma girişimi oldu.

Hyundai aynı zamanda bazı Ioniq EV modellerini de geri çağırıyor. Bu modeller Kasım 2017 ve Mart 2020 arasında üretilmişti. Her iki modelde de sorunlu LG Chem batarya hücrelerinin kullanıldığı belirtildi.

Toplam maliyet 900 milyon doları aşacak

LG Chem batarya hücreleri zaman zaman otomobillerde yangına neden oluyor. Bu nedenle de Hyundai bu hücreleri değiştirmeye karar verdi. Toplamda geri çağrılan araç sayısı ise 82 bin gibi yüksek bir sayıyı buldu.

Geri çağırma işlemi ilk olarak Güney Kore'den başlayacak olsa da ABD ve Kanada'da da benzer bir prosedür izlenecek. Hyundai sorunu bir yazılım güncellemesiyle gidermeye çalışmak yerine doğrudan batarya değişimi yapacak.

2019 yılının ortalarından bu yana Kona EV'lerin yandığı haberleri çıkıyor. Bugüne kadar raporlanan vaka sayısı ise 15'i bulmuş durumda. Hatta yanan araçlardan birinin tamire çağrıldığı dönemde alev aldığı da belirtiliyor.

Sorunun nedeni batarya materyali olabilir

Şu anda sorunun kesin nedenini belirlemek için çalışmalar devam ediyor. İlk incelemelere göre sorunun nedeni, batarya hücrelerinin içerisinde bulunan ve katot ile anotu ayıran materyalin özellikleri. Güney Kore'deki incelemeler devam ediyor.

Yakın zamanda General Motors da yaklaşık 70 bin Chevy Bolts modelini aynı batarya hücrelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle geri çağırmıştı. Yine de o batarya hücrelerinin Kona EV'lerdeki hücrelerden farklı olduğu belirtilmişti. Hyundai, milyonlarca dolarlık bu sorunu daha fazla yangına neden olmadan çözmeye kararlı gözüküyor.