Hyundai, En Çok Güvenlik Ödülü Alan Otomobil Üreticisi Oldu

Uzun yıllardır otomobiller çarpışma testlerine giriyor ve en güvenli otomobiller ödüllendiriliyor. Son testlerde Hyundai, en çok ödüle sahip üretici olmayı başardı.

Teknolojik gelişmeler, otomobillerin her geçen yıl daha da güvenli olmasını sağlıyor. Otomobillerin hem kaza riskleri hem de kaza gerçekleşmesi sonucunda sakatlık ya da ölüm yaşanması riskleri her geçen gün azalıyor.

Yakın zamanda Otoban Güvenlik Enstitüsü, 2021 model araçları çarpışma testlerine soktu. Bu araçlardan 49'u en yüksek güvenlik sertifikası olan Top Safety Pick+ ödülünü kucaklamayı başardı. Ödül alan araç sayısı bu yıl, geçen yılki sayının iki katını da aştı.

En üst seviyede güvenliğe sahip araçların sayısı arttı

Top Safety Pick ödülünü alan otomobillerin sayısı ise 41 oldu. Bu da en üst seviye güvenliğe sahip toplam araç sayısının 90'ı bulmasını sağladı. Genel olarak 2021 modellerin güvenlik odaklı olduklarını bu sayılardan da görebiliyoruz.

Hyundai, en çok güvenlik ödülü alan firma olmayı başardı. Firmanın yedi modeli gelişmiş güvenlik teknolojileriyle ödül kazanırken, Hyundai Palisade ve Nexo ise Safety Pick+ ödülü almayı başardı. Bu modellerden bazılarının ödül için özel bir ön koruma ya da far sistemi bulundurması gerektiği de belirtildi.

Hyundai Motor Kuzey Amerika Şef Güvenlik Sorumlusu Brian Latoud, yaptığı açıklamada "Araçlarımız için IIHS Top Safety Pick ödülü almamız güvenlik ve yolcu korumasına olan adanmışlığımızı da gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hyundai'den büyük başarı

Latoud açıklamasında elde ettikleri başarıdan dolayı çok memnun olduklarını da sözlerine ekledi. Hyundai'nin başarısı, güvenlik testlerindeki gittikçe katılaşan şartları da göz önüne aldığımızda oldukça dikkat çekici.

Araçlar bu testlerde irili ufaklı kazalara sokulurken, hem araçların çarpıştığı hem de araçların yayalar ile çarpıştığı süreçler test ediliyor. Ayrıca araçların farları da özel bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Geçen yıl ödülü kazanan araç sayısının 23 olduğu düşünüldüğünde Hyundai ve diğer üreticilerin önemli yol kat ettiği ortaya çıkıyor.