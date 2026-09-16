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Hyundai Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Hyundai, Eylül 2026 döneminde binek, SUV, hibrit ve tamamen elektrikli modelleriyle araç satın almak isteyenler için geniş seçenekler sunuyor. Peki Eylül ayı Hyundai güncel sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi modellerde indirim ve kampanya sunuluyor?

Hyundai Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Hyundai, Eylül 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında farklı segmentlere hitap eden modelleriyle yakından takip ediliyor. Markanın şehir içi kullanıma yönelik kompakt otomobillerinden SUV seçeneklerine, hibrit modellerden tamamen elektrikli IONIQ ailesine kadar uzanan ürün gamının güncel fiyatları yeni araç satın almayı planlayanlar tarafından araştırılıyor.

Yeni bir Hyundai satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, dönemsel kampanyalar ve finansman seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. İşte Hyundai Eylül 2026 sıfır araç fiyatları, kampanyalar, indirimler ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Hyundai Eylül 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Hyundai Tucson
Hyundai i20
Hyundai Bayon
Hyundai Tucson +4

Hyundai Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Hyundai Tucson

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
i20 1.555.000 TL -
i30 2.099.000 TL 2.099.000 TL
BAYON 1.642.000 TL 1.625.000 TL
KONA 2.366.000 TL 2.295.000 TL
TUCSON 2.577.000 TL 2.577.000 TL
INSTER 1.640.000 TL 1.490.000 TL
KONA Elektrik 2.270.000 TL -
IONIQ 5 3.246.000 TL 3.246.000 TL
IONIQ 5 N 6.205.000 TL 5.800.000 TL
Yeni IONIQ 6 3.225.000 TL 3.225.000 TL
IONIQ 9 5.930.000 TL 5.930.000 TL
TUCSON Hibrit 3.720.000 TL 3.720.000 TL
SANTA FE Hibrit 6.120.000 TL 6.120.000 TL
STARIA Hibrit 2.721.000 TL 2.590.000 TL

Hyundai i20 Kampanyası: 130 Bin TL İndirim veya 250 Bin TL'ye %0,99 Faiz

Hyundai i20

Hyundai i20 için Eylül ayında iki farklı avantaj sunuluyor. Style versiyonunda 130.000 TL indirim uygulanırken, Style ve Elite versiyonlarında bireysel müşterilere 250.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği bulunuyor. Nakit indirim ile kredi kampanyası aynı anda kullanılamıyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlı.

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Hyundai BAYON Kampanyası: 140 Bin TL İndirim veya 250 Bin TL'ye %0,99 Faiz

Hyundai Bayon

BAYON'un Style versiyonunda 140.000 TL indirim fırsatı bulunuyor. Style ve Elite versiyonları için bireysel müşterilere 250.000 TL, 12 ay ve %0,99 faizli kredi seçeneği de sunuluyor. Nakit indirim ve finansman fırsatı birlikte kullanılamıyor.

Hyundai TUCSON Kampanyası: 130 Bin TL'ye Varan İndirim

Hyundai Tucson

2026 model TUCSON'da 2.577.000 TL fiyat fırsatı ve belirli versiyonlarda 130.000 TL'ye varan indirim bulunuyor. 2.577.000 TL'lik maksimum kampanyalı fiyat 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT versiyonu için, 130.000 TL indirim ise 1.6 T-GDI Elite 4X2 DCT ve Elite Plus 4X4 DCT versiyonları için geçerli.

Ayrıca stoklarla sınırlı 2025 model TUCSON 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT'de 90.000 TL'ye varan indirim sunuluyor.

Hyundai INSTER Kampanyası: 150 Bin TL İndirim

Hyundai Inster

Tamamen elektrikli INSTER'ın tüm versiyonlarında 150.000 TL indirim uygulanıyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli. Bireysel müşteriler için ayrıca bankalara göre değişen, bazı seçeneklerde 3,39'dan başlayan faiz oranları ve 3 veya 6 ay erteleme fırsatları bulunuyor.

Hyundai IONIQ 5 Kampanyası: 3,246 Milyon TL'den Başlayan Fiyat

Hyundai Ioniq 5 N

Elektrikli IONIQ 5, 3.246.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyat, Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 versiyonu için geçerli. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında, stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor.

Hyundai KONA Elektrik Kampanyası: 130 Bin TL İndirim

Hyundai Kona

KONA Elektrik'te Eylül ayına özel 130.000 TL indirim bulunuyor. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ve stoklarla sınırlı.

Hyundai KONA Kampanyası: 2,295 Milyon TL'den Başlayan Fiyat

2025 model KONA 2.295.000 TL, 2026 model KONA ise 2.353.050 TL fiyat fırsatıyla sunuluyor. Her iki fiyat da 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasındaki kampanya kapsamında belirtiliyor.

Hyundai IONIQ 9 Kampanyası: 5,93 Milyon TL'den Başlayan Fiyat

Hyundai Ioniq 9

IONIQ 9, 5.930.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fiyat, Progressive 160 kW 4X2 modeli için geçerli. Kampanya 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ve stoklarla sınırlı olarak uygulanıyor.

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