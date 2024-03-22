Hyundai, tam elektrikli otomobili IONIQ 5'in "N" versiyonunu tanıttı. Tam 650 beygir güç üreten otomobil, N serisindeki ilk elektrikli model olarak kayıtlara geçti. Peki bu otomobil neler vadediyor?

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, sevilen elektrikli otomobili IONIQ 5 ile ilgili dikkat bir çalışma yaptı. Şirket, bu otomobilin yüksek performanslı versiyonu olan "IONIQ 5 N"i tanıttı. Marka, bu tanıtım ile N serisi otomobillerine ilk kez bir elektrikli araba eklemiş oldu. Peki Hyundai IONIQ 5 N, hangi özelliklere sahip?

Hyundai'ın yeni otomobili, tasarımı açısından IONIQ 5'in orijinal versiyonuna fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda; LED farlar, gövdeye gömülü kapı kolları ve agresif görünüm, bu aracın IONIQ 5 olduğunu anında anlamanızı sağlayacak. Ancak dahası da var. Şirket, bu otomobili daha da sportif göstermek için birkaç dokunuş yaptı. Ayrıca tasarımda, yüksek performansı anlatan kırmızı renkli detaylar da bulunuyor.

Karşınızda Hyundai IONIQ 5 N

Hyundai IONIQ 5 N'in sadece ön tasarımı değil, arka tasarımı da orijinal modelle benzerlik gösteriyor. Nokta LED aydınlatmalar ve IONIQ 5 ibaresi, tasarımda korunan detaylar arasında. Ön ve yan tasarımdaki kırmızı renkli detaylar, arka kısımda da kendini gösteriyor. Bagaj kapağındaki spoiler ile piano black detaylar da dikkatimizden kaçmadı.

İç kısma baktığımızda ise yenilenmiş bir direksiyon tasarımı ile karşılaşıyoruz. Yüksek performanslı IONIQ 5, çember şeklinde bir direksiyona ve bu direksiyonun üzerinde N logosuna ev sahipliği yapıyor. Ancak iç kısımda bundan başka bir değişiklik yok. Tek bir panel içine alınan tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı gibi tasarım detayları, IONIQ 5 N'de de kendini gösteriyor.

IONIQ 5 N, 21.000 devre kadar çalışan iki adet elektrikli motordan güç alıyor. Yeni nesil 84 kWh pil ile donatılan otomobil, yüksek enerji için motordaki iki kademeli invertör sayesinde 609 PS güç ve 740 Nm tork değeri sunuyor. Bu rakamlar, NGB modu devredeyken 650 PS güce ve 770 Nm torka yükseliyor. 260 km/s hıza ulaşabilen otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını ise sadece 3,5 saniyede (NGB ile 3,4 saniye) tamamlıyor. Aracın menzili ise 448 kilometre olarak açıklandı.

Hyundai IONIQ 5 N için bir fiyat açıklaması yapılmadı. Fiyat bilgisi, aracın Türkiye'ye gelmesiyle paylaşılacak gibi görünüyor.