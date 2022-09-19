Elektrikli IONIQ 5’in tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Tamamen elektrikli IONIQ 5 modeli, Türkiye’de sadece Progressive donanım paketi ile 1 milyon 970 bin liraya satışa çıktı.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, toplantıda yaptığı konuşmada, otomotiv dünyasının bir değişim içinde olduğunu ve günlük hayattaki alışkanlıkların ve ihtiyaçların ilerleyen teknolojiyle hızla değiştiğini söyledi.

Berkel, "Hyundai markası olarak biz de bu gelişen teknoloji doğrultusunda çalışmaya hızla devam ediyoruz. Markamız insanlık için ilerle mottosu ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak mobilite çözümler üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Hyundai markası 2030 stratejisi kapsamında yaklaşık 52 milyar dolar bütçeyi AR-GE ve üretim çalışmaları için ayrışmış vaziyette. Kısacası markamız bu yolda ciddi adımlar atıyor ve 10 yıl içinde üretilen otomobilin birçoğu elektrikli olacak." dedi.

2021 verilerine göre Hyundai’nin dünya genelinde en çok elektrikli araç satan 3. marka:

Dünya pazarındaki üçüncülüğü dile getiren Berkel, "Bugün markamızın adına Türkiye'de yepyeni bir dönemin başlangıcına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Dünyada 2021 yılında satışa sunulan IONIQ 5 modelimiz dünyada yılın otomobili ve yılın en iyi tasarım ödülünü ve beraberinde 100’den fazla ödül alarak elektrikli araçların içinde en üst noktaya gelmeyi başardı." açıklamasında bulundu.

IONIQ 5 modeliyle Türkiye’de kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak ve üst düzey bir mobilite deneyimi sunmak istediklerini dile getiren Berkel, şunları kaydetti:

"IONIQ 5 elektrikli modeller arasında sınırları zorlayacak ve kullanıcıların bir otomobilden çok daha fazla keyif almasını sağlayacak. Spor otomobilleri aratmayan performans, geri dönüşümlü malzemeler kullanılarak hazırlanmış bir iç mekan ve 430 km menzil ile son yılların en şık ve en kullanışlı modellerinden biri olmaya aday. IONIQ 5 ile oyunun kurallarını değiştiren yeni bir mobilite deneyimi yaratmak için yola çıktık. Hedefimiz, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli otomobiller alanında öncü olmak ve günlük hayatımızı daha da keyifli hale getirmek."

430 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyor:

IONIQ 5, performanstan ödün vermeden her müşterinin mobilite ihtiyaçlarına uygun bir elektrikli otomobil konfigürasyonu sunuyor. Hyundai, IONIQ 5’i Türkiye’ye 72,6 kWh’lik bir pil paketi seçeneğiyle satışa sunuyor. Elektrik motoru 225 kWh (305 hp) ve 605 Nm gibi bir performans değeri sunarak bir SUV otomobilden daha çok sport otomobil hissiyatı ve keyfi sunuyor. IONIQ 5, 72,6 kWh pil ile desteklenirken, HTRAC dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneğini de sunuyor. Bu teknik özelliklerle beraber otomobil, 0 ‘dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor.

IONIQ 5, bu pil kombinasyonu ve dört tekerden çekiş sistemiyle ortalama olarak 430 kilometre (WLTP) menzile ulaşabiliyor. Araçtaki şanzıman tipi ise tek vitesli redüktör olarak sunuluyor. Ayrıca, elektrik motorun ürettiği gücün geri kazanımı için de rejeneratif fren sistemine yer veriliyor

Yenilikçi ultra hızlı şarj:

IONIQ 5’in E-GMP platformu, hem 400 V hem de 800 V şarj altyapılarını destekliyor. Platform, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400 V şarjın yanı sıra standart olarak 800 V şarj özelliği de sunuyor. IONIQ 5’in sunduğu 800 V şarj özelliği, otomotiv dünyasında sadece birkaç modelde bulunuyor. Bu özellik, IONIQ 5’i hem rekabet hem de kullanım açısından çok özel bir noktaya taşıyor.

IONIQ 5, 350 kW'lık bir şarj cihazıyla beraber 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edebiliyor. Yani 100 km menzil elde etmek için sadece beş dakika şarj etmek yeterli. Bu da İstanbul gibi yoğun şehir içi trafiğinde araç sahibine üstün bir kullanım kolaylığı anlamına geliyor. IONIQ 5 sahipleri, diledikleri zaman elektrikli bisikletlerini, televizyonları, müzik setlerini veya herhangi bir elektrikli kamp ekipmanlarını V2L (Vehicle to load- Araç Güç Kaynağı) işlevi sayesinde şarj edebiliyor veya anında fişe takarak çalıştırabiliyor.

Ayrıca IONIQ 5, sistemindeki güçlü bataryaları sayesinde başka bir elektrikli otomobili de şarj edebiliyor. IONIQ 5, aynı zamanda bilgisayar ve televizyon gibi kablolu tüm elektrikli aygıtları çalıştırabiliyor.