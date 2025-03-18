Ürettiği araçlarla Hyundai, otomobil sektöründe öncü şirketlerden birisi. Ancak onu sadece otomobille özdeşleştirmek, farklı sektörlerdeki atılımlarına biraz haksızlık olacaktır.

Çünkü kendisi, pek bilinmese de küresel çapta birçok farklı sektörde faaliyet gösteren dev bir sanayi grubu.

Üstelik bu sektörlerden birisi de deniz taşımacılığı. “Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz, öyleyse otomobil devinin deniz taşımacılığında işi neymiş, gelin açıklayalım.

Hyundai, gördüğünüz gibi yalnızca otomobil üretmiyor.

Küresel ticaretin de tam göbeğinde olan Hyundai, konteyner gemisi de üretiyor. Şirketin, konteyner taşımacılığına girişmesinin çok önemli sebepleri var. Bunlardan birisi, küresel ticaretin gittikçe büyümesi. 1970’lerden itibaren dünya çapında ticaret artmaya başlayınca uluslararası lojistik, ekonomik büyümenin de önemli bir parçası hâline gelmişti.

Güney Kore ise teknoloji, otomotiv, gemi inşaatı, kimya gibi birçok alanda da üretim merkezi hâline geldi. Burada üretilen ürünlerin büyük bir kısmı, dünya pazarlarına ihraç ediliyordu. Bu ihracatın büyük bölümü de deniz taşımacılığı yoluyla yapılıyordu.

Güney Kore’nin meşhur Hyundai’si ise Asya’nın artan lojistik ihtiyacını yine Asya’nın gidermesini istedi.

Dolayısıyla 1976’da Hyundai, Hyundai Merchant Marine adlı şirketini kurarak deniz taşımacılığı sektörüne de adım atmış oldu. HMM, başta küçük ölçekli kargo taşımacılığı yapıyordu; ama ilerleyen zamanda konteyner taşımacılığına yönelmeye başladı.

Konteyner taşımacılığı, deniz taşımacılığındaki en verimli ve güvenli yöntemlerden biri olarak biliniyor. Özellikle 1980’lerden itibaren küresel ticaretin hızla büyümesi, limanlarda konteyner sistemlerini yaygınlaştırdı.

Avantajları da azımsanamayacak kadar çok.

Bu sektör, daha düşük maliyetli olduğu için tercihi yüksek bir seçenek. Dünyadaki ticaretinin büyük bir kısmının da deniz yoluyla yapıldığını düşünürsek Hyundai, ürettikleri malları daha düşük maliyetlerle dünya pazarına ulaştırmış oluyor.

Ayrıca Güney Kore, HMM şirketine düşük faizli krediler ve sübvansiyonlar da sağlıyor. Yani devlet, ülkenin ticaret filosunu güçlendirmek için Hyundai’ye yatırımlar yapmaktan da kendini alıkoymuyor.

Hyundai, bu avantajları göz önünde bulundurmuş olacak ki konteyner gemisi üreterek sektöre adımını seneler önce attı.

Ancak bu sadece bir lojistik şirketi değil. Gemi inşaat sektöründe de lider konumda olan otomobil devi, Hyundai Heavy Industries (HHI) adında dünyanın en büyük gemi üreticilerinden birisi konumunda yer alıyor.

Hyundai, 2020’den sonra küresel olarak büyümeye devam ederken dünyanın en büyük konteyner taşımacılığı şirketlerinden birisi hâline geldi. Üstelik bugün, Asya, Avrupa ve Amerika arasında büyük konteyner hatlarını işletiyor. Hükûmet ise şirkete yatırımlar yapmaya devam ediyor.

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