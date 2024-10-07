Otomotiv devi Hyundai’nin logosuna baktığınızda yalnızca bir “H” harfi görüyor olabilirsiniz ancak bundan ötesi var.

Markaların logoları, akılda kalmaları için neredeyse ürünleri kadar önemli. Başarılı markaların logoları da her zaman başarılı oluyor. Bunlara en iyi örnekler, otomobil markalarının logoları.

Mesela Hyundai; aslında çok basit bir logo gibi görünüyor ancak derinlemesine bakınca “H” harfinden fazlasını görebilirsiniz. Gelin, birlikte bakalım.

İsimden başlayalım, Hyundai ne demek?

Korece “Hyundai” kelimesi, “modernite” anlamına geliyor. 1947 senesinde marka, bir inşaat şirketiyken bu isim seçildi ve zamanla “Hyundai Motor Company”ye dönüştü. O zamandan beri Hyundai, dünyada en çok bilinen araba markaları arasında yer alıyor.

Gelelim logo anlamına.

Eğimli bir “H” harfi gibi gördüğümüz logo aslında marka hakkında bazı şeyleri ortaya koymayı hedefliyor. Mesela logonun sağa doğru eğilmesi, geleceğe doğru bir hareketi sembolize ediyor ancak bununla sınırlı değil.

Logoda aslında el sıkışan iki silüet var. Bu, Hyundai’nin müşteri hizmetlerine ve ekip çalışmasına olan bağlılığına gönderme yapıyor. Aynı zamanda bir müşteriyle anlaşma yapan satış görevlisi olarak da yorumlayabiliriz. Çevresindeki oval şekil ise dünyayı temsil ediyor.

Yalnızca basit bir “H” harfi olarak gördüğümüz bu logonun arkasından böyle bir şey çıkabileceğini tahmin edebilir miydiniz veya siz bunu biliyor muydunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Kaynaklar: South Point Hyundai, Car From Japan

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