Hyundai İ20 N'in İsmindeki "N" Harfi Nereden Geliyor?

Hyundai’nin yüksek performanslı aracı İ20 N’deki 'N' harfi nereden geliyor? Gelin arkasındaki anlama birlikte bakalım.

Hyundai’nin 2020’de Paris Otomobil Fuarı'nda tanıttığı İ20 N, hem günlük hem performanslı kullanımda araba tutkunlarının büyük beğenisini topladı.

Standart İ20 modelini de üreten Güney Koreli üretici, bu performanslı modelin adına bir de 'N' harfini ekledi. Buradaki N harfinin anlamını kavramak için birkaç yıl öncesine gitmemiz gerekiyor.

Hyundai, 2015’te performans merkezi olan 'N' markasını kurdu.

Marka, bu girişimiyle yüksek performanslı araçlar geliştirmeyi ve Hyundai'nin global pazardaki rekabet gücünü artırmayı amaç edinmişti.

Bahsettiğimiz bu performans merkezi, markanın Ar-Ge üssü olan Güney Kore’nin Namyang kentinde hayata geçirildi.

Ardından Hyundai, yukarıda da belirttiğimiz Namyang Ar-Ge Merkezi ve ek olarak Almanya'daki Nürburgring test pistinde mühendislik çalışmalarına başladı.

Özellikle Nürburgring pisti, otomotiv endüstrisi için son derece önemli bir yarış pisti ve test alanı. 1927 yılında açılan bu pist, toplamda 20.8 kilometre uzunluğunda.

İşte İ20 N’in ismindeki N harfi de Namyang ve Nürburgring pistinden geliyor.

Satışa çıkalı 4 yılı geride bırakan Hyundai İ20 N, çeşitli ülkelerde "Hot Hatch of the Year", "Best Performance Car" gibi ödüller kazandı.

