Hyundai ve NVIDIA Ortaklığıyla Yeni Otonom Araçlar 2028'de Yollarda Olacak: İşte Yeni Data Flywheel Teknolojisi!

Hyundai, veri toplama ve yapay zekâ eğitimini hızlandıran kesintisiz Data Flywheel teknolojisini tam kapasiteyle devreye aldığını duyurdu.

Hyundai, otonom sürüş teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatacak olan Data Flywheel teknolojisini tam kapasiteyle devreye soktuğunu duyurdu. Şirket, verilerin toplanmasından yapay zekâ eğitimine, doğrulama süreçlerinden modellerin araçlara uygulanmasına kadar sürekli bir döngü oluşturan bu sistem sayesinde otonom sürüş yeteneklerini hızlandırmayı hedefliyor.

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Güney Kore’nin Gyeonggi bölgesindeki 42dot merkezinde düzenlenen "HMG Autonomous Driving Media Day" etkinliğinde grubun otonom sürüş stratejisi, teknoloji yol haritası ve Seviye 2++ teknolojisi tanıtıldı. Etkinlikte Atria AI destekli bir yazılım tanımlı test aracının (SDV) şehir trafiğinde sürücü müdahalesi olmadan başarıyla ilerlediği gösterildi.

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NVIDIA ile iş birliği

Hyundai Motor Grubu, otonom sürüş teknolojilerini seri üretime aktarmak ve kendi yapay zekâ yeteneklerini büyütmek amacıyla NVIDIA ile iş birliği içinde iki yönlü bir strateji izliyor.

NVIDIA’nın araç içi yapay zekâ platformu ve otonom sürüş yazılımları grubun SDV mimarisine entegre edilecek. Bu kapsamda Seviye 2+ araçların 2028’in ilk yarısında, Seviye 2++ araçların ise 2028’in ikinci yarısında seri üretime geçmesi planlanıyor. Hyundai, Kia, 42dot ve Motional araçlarındaki sensör sistemleri de tutarlı veri toplamak amacıyla NVIDIA DRIVE Hyperion 10 temelinde standartlaştırılacak. Stratejinin ikinci ayağında, Hyundai AVP Bölümü ve 42dot tarafından geliştirilen uçtan uca Atria AI sistemi yer alıyor. Atria AI destekli Seviye 2++ araçların 2029’un ikinci yarısında seri üretime alınması hedefleniyor.

Data Flywheel teknolojisi ne işe yarayacak?

Bu teknolojiyle birlikte yağışlı hava, dar yollar, acil manevralar ve karmaşık şehir trafiği gibi çeşitli sürüş senaryoları sisteme aktarılıyor:

Hard Example Mining : Yapay zekânın yorumlamakta zorlandığı sıra dışı ve nadir sürüş senaryoları otomatik tespit edilerek eğitimde önceliklendiriliyor.

: Yapay zekânın yorumlamakta zorlandığı sıra dışı ve nadir sürüş senaryoları otomatik tespit edilerek eğitimde önceliklendiriliyor. Sanal Doğrulama : Gerçek sürüş verileri 3D ortamlarda yeniden oluşturularak riskli senaryolar güvenli bir şekilde test ediliyor.

: Gerçek sürüş verileri 3D ortamlarda yeniden oluşturularak riskli senaryolar güvenli bir şekilde test ediliyor. Follow-the-Sun Modeli: Güney Kore ve ABD’deki merkezlerin ortak çalışmasıyla veri analizi ve yapay zekâ eğitimi 24 saat boyunca kesintisiz sürdürülüyor.

Hyundai, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğiyle yıl sonuna kadar Gwangju’da gerçek yol koşullarında Seviye 4 otonom sürüş pilot uygulamasını başlatacak. Atria AI destekli SDV Pace Car ile toplanan veriler doğrudan Data Flywheel sistemine aktarılarak hem Seviye 2+ hem de Seviye 4 teknolojilerinin gelişiminde kullanılacak.