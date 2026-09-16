Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Hyundai ve NVIDIA Ortaklığıyla Yeni Otonom Araçlar 2028'de Yollarda Olacak: İşte Yeni Data Flywheel Teknolojisi!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Hyundai, veri toplama ve yapay zekâ eğitimini hızlandıran kesintisiz Data Flywheel teknolojisini tam kapasiteyle devreye aldığını duyurdu.

Hyundai ve NVIDIA Ortaklığıyla Yeni Otonom Araçlar 2028'de Yollarda Olacak: İşte Yeni Data Flywheel Teknolojisi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hyundai, otonom sürüş teknolojilerinde yeni bir dönemi başlatacak olan Data Flywheel teknolojisini tam kapasiteyle devreye soktuğunu duyurdu. Şirket, verilerin toplanmasından yapay zekâ eğitimine, doğrulama süreçlerinden modellerin araçlara uygulanmasına kadar sürekli bir döngü oluşturan bu sistem sayesinde otonom sürüş yeteneklerini hızlandırmayı hedefliyor.

Güney Kore’nin Gyeonggi bölgesindeki 42dot merkezinde düzenlenen "HMG Autonomous Driving Media Day" etkinliğinde grubun otonom sürüş stratejisi, teknoloji yol haritası ve Seviye 2++ teknolojisi tanıtıldı. Etkinlikte Atria AI destekli bir yazılım tanımlı test aracının (SDV) şehir trafiğinde sürücü müdahalesi olmadan başarıyla ilerlediği gösterildi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Hyundai ve NVIDIA Ortaklığıyla Yeni Otonom Araçlar 2028'de Yollarda Olacak: İşte Yeni Data Flywheel Teknolojisi!
2
2

NVIDIA ile iş birliği

2

Hyundai Motor Grubu, otonom sürüş teknolojilerini seri üretime aktarmak ve kendi yapay zekâ yeteneklerini büyütmek amacıyla NVIDIA ile iş birliği içinde iki yönlü bir strateji izliyor.

NVIDIA’nın araç içi yapay zekâ platformu ve otonom sürüş yazılımları grubun SDV mimarisine entegre edilecek. Bu kapsamda Seviye 2+ araçların 2028’in ilk yarısında, Seviye 2++ araçların ise 2028’in ikinci yarısında seri üretime geçmesi planlanıyor. Hyundai, Kia, 42dot ve Motional araçlarındaki sensör sistemleri de tutarlı veri toplamak amacıyla NVIDIA DRIVE Hyperion 10 temelinde standartlaştırılacak. Stratejinin ikinci ayağında, Hyundai AVP Bölümü ve 42dot tarafından geliştirilen uçtan uca Atria AI sistemi yer alıyor. Atria AI destekli Seviye 2++ araçların 2029’un ikinci yarısında seri üretime alınması hedefleniyor.

Data Flywheel teknolojisi ne işe yarayacak?

2

Bu teknolojiyle birlikte yağışlı hava, dar yollar, acil manevralar ve karmaşık şehir trafiği gibi çeşitli sürüş senaryoları sisteme aktarılıyor:

  • Hard Example Mining: Yapay zekânın yorumlamakta zorlandığı sıra dışı ve nadir sürüş senaryoları otomatik tespit edilerek eğitimde önceliklendiriliyor.
  • Sanal Doğrulama: Gerçek sürüş verileri 3D ortamlarda yeniden oluşturularak riskli senaryolar güvenli bir şekilde test ediliyor.
  • Follow-the-Sun Modeli: Güney Kore ve ABD’deki merkezlerin ortak çalışmasıyla veri analizi ve yapay zekâ eğitimi 24 saat boyunca kesintisiz sürdürülüyor.

Hyundai, Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğiyle yıl sonuna kadar Gwangju’da gerçek yol koşullarında Seviye 4 otonom sürüş pilot uygulamasını başlatacak. Atria AI destekli SDV Pace Car ile toplanan veriler doğrudan Data Flywheel sistemine aktarılarak hem Seviye 2+ hem de Seviye 4 teknolojilerinin gelişiminde kullanılacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Piyasada Az Bilinen Ama Çok Sağlam Otomatik Vitese Sahip Arabalar

Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi Belli Oldu: IONIQ 5 N’de 405 Bin TL İndirim!

Eylül 2026 Hyundai Fiyat Listesi Belli Oldu: IONIQ 5 N’de 405 Bin TL İndirim!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor

Eylül 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: HR-V'de Kampanya Devam Ediyor

Yeni Fiat Grizzly İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Tahmini Fiyatı!

Yeni Fiat Grizzly İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı, Özellikleri ve Tahmini Fiyatı!

Tesla Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Tesla Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Eylül 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 974 Bin TL İndirim Var!

Eylül 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Superb’de 974 Bin TL İndirim Var!

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!

Çok Uygun Fiyatlı 2027 Dacia Spring Tanıtıldı: Türkiye’ye de Gelecek!

Araba Elektrikli Araba Hyundai

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

970 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

970 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toyota Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimli Otomobiller ve Kredi Kampanyaları

Toyota Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimli Otomobiller ve Kredi Kampanyaları

Efsane Geri Dönüyor: Netflix’in Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinden Fragman Geldi! [Video]

Efsane Geri Dönüyor: Netflix’in Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinden Fragman Geldi! [Video]

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Apple TV, Resmen Türkiye'ye Geldi! iCloud+ Aboneliğine Dahil Edildi

Apple TV, Resmen Türkiye'ye Geldi! iCloud+ Aboneliğine Dahil Edildi

460 km Menzilli Tamamen Elektrikli Ticari Araç Kia PV7 Duyuruldu!

460 km Menzilli Tamamen Elektrikli Ticari Araç Kia PV7 Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com