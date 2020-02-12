Hyundai ve ABD’li elektrikli otomobil girişimi Canoo, ölçeklenebilir bir elektrikli araç platformu geliştirmek için ortaklık kurduklarını açıkladı. Söz konusu platform, gelecekteki Hyundai ve Kia markalarının tüm araçlarını destekleyecek.

Eski bir BMW mühendisi olan Ulrich Kranz tarafından kurulan Los Angeles merkezli elektrikli araç girişimi Canoo, cesur ve yenilikçi vizyonu ile sektördeki diğer firmalardan ayrılıyor. Daha önce yaptığımız haberde, şirketin aylık abonelik sistemi ile elektrikli araç ekosistemine yepyeni bir soluk getirmeyi planladığını sizlerle paylaşmıştık.

Canoo, otonom teslimat araçları ve şoförlü lüks araçlar gibi tamamen belirli bir amaca hizmet eden otomobiller geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, üretiminin daha hızlı ve uygun maliyetli yapılabilmesi için ‘kaykay’ modelini benimsiyor.

Söz konusu model sayesinde sadece tek bir platform üzerine onlarca farklı model inşa edilebiliyor. Motor, batarya ve yürüyen aksam dahil olmak üzere pek çok bileşeni bir arada barındıran kaykay platformu, aynı hatta birden fazla modelin üretilmesine imkan sağlıyor.

Canoo'nun kaykay platformu üzerine inşa edilen araçların konsept tasarımları

Söz konusu platformun üzerinde tasarladığı yedi kişilik elektrikli minivan modelini 2021 yılında piyasaya sürmeyi planlayan Canoo, Güney Koreli otomotiv devi Hyundai ile ölçeklenebilir elektrikli araç platformu geliştirmek için kolları sıvadı.

Kaykay platformunda büyük bir potansiyel gören Hyundai, Los Angeles merkezli girişim ile düşük maliyetli otonom ve insanlı teslimat araçları üretmeyi amaçlıyor. Hatta söz konusu araçlar için FedEx, UPS ve DHL gibi kargo firmalarının şimdiden sıraya girdiği söyleniyor.