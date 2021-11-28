Hyundai'nin lüks sedanı Grandeur'unun retro ve elektrikli konsepti meraklılarının beğenisine sunuldu. Aracın retro esintili dış görünüşüyle zıtlık içerisindeki modern iç tasarımı dikkat çekti.

Bundan bir süre öncesinde Hyundai, lüks sedan modeli Grandeur’un retro dokunuşlar eklenerek tasarlanmış yeni bir versiyonunu konsept olarak tanıtmıştı. Bol bol modern teknoloji elementleri barındıran retro esintili yeni Grandeur konsepti, bu sefer de CarSceneKorea isimli otomobil kanalında konuk olarak yer aldı.

Kanalın Güney Kore’de bulunan bir Hyundai şubesinde yakından görüntülediği tamamen elektrikli olan konsept araç, videoda görünen bir diğer elektrikli retro Hyundai konsepti olan Pony EV ile birlikte, aslında Güney Kore merkezli otomobil üreticisi devinin “modernize edilmiş klasik araç üretimi” fikrine pek de ilgisiz olmadığına işaret ediyor. Dilerseniz bizi zamanda geriye götüren bu araca biraz daha yakından bakalım.

Dışı retro, içi modern

Tıpkı Pony EV’de olduğu üzere, Grandeur’un retro konseptinde de bizi pikselleştirilmiş farlar karşılıyor. Bu bahsi geçen aydınlatma grubu tasarımının aynısı, ayrıca aracın lambalarının tasarımına da uygulanmış.

Grandeur’un kabini ise, aracın dışına uygulanan klasik-retro görüntüye zıt olacak şekilde oldukça modern tasarlanmış ki bunda, konsolun kocaman bir ekran ile donatılmış olmasının etkisi oldukça büyük. Hyundai, bu bahsettiğimiz ekrandaki bilgi eğlence sistemi yazılımının tamamıyla yeni olduğunu aktarırken, aracın koyu tonlardaki döşemeleri ve bordo renkli koltukları da göze oldukça hoş gözüküyor.

Video ve fotoğraflarla hem içini hem de dışını detaylı olarak görme fırsatı yakaladığımız yeni elektrikli Hyundai Grandeur konseptine dair herhangi bir teknik özellik ise henüz açıklanmadı. Buna ek olarak Hyundai’nin kısa bir süre konsept versiyondan ilham alan başka bir otomobil daha üreteceği dedikoduları da etrafta dolaşıyor. Bu söylentilerdeki aracın hangi model olacağı ise şimdilik meçhul.



