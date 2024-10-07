Toyota ve Subaru, Yeni Bir Elektrikli Araç Üzerinde Çalışıyor

Toyota ile Subaru, yeni bir elektrikli SUV için birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Otomotiv sektöründe firmaların bir arada çalışmalarına aşinayız. Toyota ve Subaru da daha önce bZ4X ve Solterra için iş birliği gerçekleştirmişti. Nikkei Asia'nın haberlerine göre iki üreticinin arasındaki iş birliği yeni bir SUV modeli ile devam edecek. İki Japon firma birlikte üretime 2026 yılının ilk günlerinde başlayacak.

Daha önce üretilen bZ4X ve Solterra, Toyota'nın Aichi tesisinde üretiliyor. Öte yandan SUV modelin üretimi ise Subaru'nun Yajima fabrikasında gerçekleştirilecek. Bununla birlikte yeni modelin tamamen yeni olmayacağını ve daha önceki modellerden parçalar alınacağı belirtildi.

Hedefi Japonya ve Batı pazarı olacak

Yeni elektrikli modelin Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya pazarını hedefleyeceği belirtildi. Öte yandan gelecek olan yeni modelin diğer iki modelden daha ucuz ya da pahalı olup olmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Bu yıl Toyota ve Subaru'nun yeni elektrikli otomobiller üzerinde çalışacağı ifade edilmişti. Yani 2026 yılında üretilecek olan SUV modelinin ardından yeni araçlar da gelebilir. Araçların 2026 yılının üretime girecek olması durumunda 2025'in ikinci yarısında tanıtılmalarını bekleyebiliriz.

Her ne kadar Japon üreticiler elektrikli otomobillere yöneliyor olsa da son dönemde geleneksel otomobil üreticilerinin tekrar içten yanmalı otomobil seçeneklerine odaklandığını da göz önüne almak gerekiyor. Bakalım iki firmanın ortaklığı ile karşımıza nasıl bir araç çıkaracak.