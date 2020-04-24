Ücretsiz Dijital Eğitim Platformu IBM Open P-Tech Türkiye'de

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketlerinden IBM, ücretsiz dijital eğitim platformu Open P-Tech’i Türkiye'de kullanıma sunduğunu açıkladı. Söz konusu platformda, siber güvenlik, yapay zeka ve bulut bilişimi gibi pek çok alanda önemli eğitimler yer alıyor.

IBM, koronavirüs günlerinde evlerinden çıkmayan insanların kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla çok önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Tamamen ücretsiz olan dijital eğitim platformu Open P-Tech’i Türkiye'de kullanıma sunan ABD’li bilişim teknolojisi şirketi, bu girişimi ile gençlerin ve eğitimcilerin farklı alanlarda yeni beceriler kazanmalarını amaçlıyor.

Merkezi İsviçre’nin Zürih kentinde bulunan Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı İşin Geleceği Raporu’na göre, 2022 yılında tüm işlerin yüzde 42'si önemli ölçüde değişim geçirecek ve analitik veya tasarım odaklı düşünme gibi yeni beceriler ile karmaşık sorun çözme gibi teknik olmayan beceriler öne çıkacak.

IBM'in Türkiye'de de kullanıma sunduğu dijital eğitim platformu Open P-Tech'i tek kuruş ödemeden kullanabileceksiniz

IBM’in Türkiye'de ve tüm dünyada ücretsiz olarak sunduğu dijital eğitim platformu Open P-Tech, bu anlamda çok büyük bir önem taşıyor. Yapay zeka ve bulut bilişimin yanı sıra, özgeçmiş yazma ve mülakat gerçekleştirme gibi profesyonel becerilerle ilgili pek çok eğitimin yer aldığı platform, koronavirüs günlerinde evlerine kapanan insanlara kendilerini geliştirme imkanı sunuyor.

Platformda, aldığınız eğitimi tamamladığınızı gösteren dijital rozet sistemi, öğreniminizi sınıfın dışına taşıma olanağı ve kaydettiğiniz ilerlemenin takibi için dijital takip panosu gibi özellikler bulunuyor. Şu an için yalnızca İngilizce olarak kullanılabilen Open P-Tech, 2020 yılı içinde İspanyolca, Lehçe, Fransızca, Arapça, Çince ve Türkçe gibi pek çok dil desteği kazanacak.

Open P-Tech'te yapay zeka, bulut bilişimi, özgeçmiş yazma ve mülakat gerçekleştirme gibi konularda eğitimler bulunuyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü Volkan Sözmen, 21’inci yüzyılın iş gücü için gerekli olan becerilerin sürekli değiştiğini ve geleceğin mesleklerinin yazılım da dahil olmak üzere teknoloji odaklı olacağını söyledi.

Yeni yeteneklerin gelişimi için sunulan fırsatların, toplumun her kesimine erişmesinin daha da önem kazandığına vurgu yapan Sözmen, “20 yaş grubundaki öğrenciler ve öğretmenlerimiz için yapay zekadan bulut teknolojilerine, siber güvenlikten blok zincirine kadar farklı birçok teknoloji hakkında eğitim içeriği sağlayan Open P-TECH Programı’nı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Platforma, 2020 yılı içinde Türkçe dil desteği de eklenecek

IBM Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve P-TECH İcra Direktörü Joel Mangan ise eğitimin bundan 20 yıl önce karşı karşıya olduğumuzdan çok daha farklı olan teknolojik bir dünyaya uyarlanması gerektiğini söyleyerek, “Özel sektör ile kamu sektörünün, yeni nesle hak ettikleri parlak geleceği sunabilmek için eğitim modelleri ve öğrenme yöntemleriyle ilgili paradigmayı değiştirmek üzere birlikte çalışması gerekiyor" şeklinde konuştu. Tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen Open P-Tech platformuna buradan ulaşabilirsiniz.