IBM, Kuantum Bilgisayarları 100 Kat Hızlandırmayı Vadediyor

Kuantum bilgisayarlar konusundaki yeni yol haritasını açıklayan IBM, açık kaynaklı, yazılım temelli bir çözüm oluşturarak kuantum bilgisayarların hızlarını 100 kat artırabileceğini ifade etti.

Dünyanın en büyük bilişim teknolojileri şirketlerinden biri olan IBM, çarşamba günü (dün) gerçekleştirdiği açıklama ile kuantum bilgisayarların hesaplama gücünü 100 kat artırmayı vadeden kuantum bilgi işlem yazılımına yönelik yol haritasını açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre IBM, önümüzdeki iki yıl içinde yapay zeka ve karmaşık finansal hesaplamalar gibi zor işlemlerin üstesinden gelebilecek kuantum hesaplama uygulamalarının piyasaya sürülmesini hedefliyor.

IBM, kuantum bilgi işlem yazılımlarının büyük bir çoğunluğunun üçüncü parti geliştiricilerin de katkıda bulunabileceği ve bu yazılımlardan faydalanabileceği şekilde açık kaynaklı olacağını belirtti. IBM’e göre olası iyileşme, hızın 100 kat artmasını sağlayacak.

IBM’in kuantum bilgisayarlar ile ilgili çalışmalarının bir parçası da kuantum hesaplama karmaşıklığını sıradan insanlar için olabildiğince gizlemek. Zira şu an için kuantum bilgisayarlar, sıradan insanların kullanamayacağı cihazlar konumunda.

IBM’in hedeflediği hızlara ulaşması halinde standart bilgisayarlarda aylar süren işlemler, kuantum bilgisayarlarda birkaç saatte gerçekleştirilebilecek. Dolayısı ile kuantum bilgisayarlar, standart bilgisayarların gerçekleştirmesinin imkansız olduğu görevleri yapabilmenin sınırlarına ulaşma potansiyeline sahip.