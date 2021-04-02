İçişleri Bakanlığı'ndan Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla düzenlenen önlemleri hatırlatma amacıyla bugün yeni bir yazılı açıklama yayınladı. Bakanlık, açıklamada renklere göre uygulanacak yasaklara ve işletmelerin hangi saatlerde çalışabileceğine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde son zamanlarda ülkemizde artan koronavirüs vakalarının ardından beklenen açıklamayı yapmıştı. Türkiye'nin kırmızı renge büründüğünü gösteren haritanın da paylaşıldığı bu açıklamada kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının artık cumartesi ve pazar günlerinde uygulanacağı belirtilmişti.

Hafta içini kapattığımız bugün de yeni önlemlere dair İçişleri Bakanlığı'ndan hatırlatma amacıyla bir açıklama yapıldı. Bakanlık, "Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi veya pazar günü 10.00 – 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00 – 24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek." ifadelerine yer verdi. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada farklı renk kategorilerindeki illerde uygulanacak yasaklar da açıklandı:

Renk kategorilerine göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı:

"Düşük (mavi) grubunda yer alan Şırnak'ta ve orta risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek risk (turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak. Çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak."

Bunun yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00 – 17.00 saatleri arasında açık olacakları, yine belirtilen süre içinde telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekleri ifade edildi. Cumartesi – pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı da belirtildi.