Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kısıtlamaları Açıkladı

Yaklaşık 3,5 saat süren Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı.

Akşam saatlerinde sona eren Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantı sonrası konuşan Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları da açıkladı.

Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında tedbirleri güncellemek durumunda kaldıklarını belirten Erdoğan; her fırsatta hatırlattığı temizlik, maske ve mesafe çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

'Vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı şekilde yükselmiyor'

Salgınla ilgili tüm gelişmeleri değerlendirdiklerini ve aşılamanın etkisinin görülmeye başladığından bahseden Erdoğan, "Aşılamada 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini görmeye başladık. İleri yaş gruplarının vaka, hasta, yoğun bakım içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı şekilde yükselmiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni risk haritası: Birçok il kırmızıya dönmüş durumda

Kabine Toplantısı sonrası illerin risk durumunu gösteren güncel harita paylaşıldı. Yeni haritada birçok ilin 'çok yüksek riskli il' kategorisine döndüğüne vurgu yapan Erdoğan, "Bilindiği gibi illerimizi renklere ayırmıştık. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır" dedi.

Yeni kısıtlamalar neler?