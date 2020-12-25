Bakanlık, Hafta Sonu Yasaklarıyla İlgili Açıklamada Bulundu

İçişleri Bakanlığı, COVID-19 nedeniyle getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar; yasağın sınırlarını, hangi saatler aralığında geçerli olduğunu ve vatandaşların ne gibi durumlarda dışarı çıkabileceğini hatırlatma niteliğinde oldu.

COVID-19 salgını nedeniyle tabiri caizse mecburen getirilen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının vakaları azaltacağı düşünülüyor. Hafta içi günlerindeki sınırları anlamak pek zor olmasa da hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma yasağı hâlâ vatandaşların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalar yaptı ve vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının dördüncü uygulaması bugün (Cuma) saat 21.00'da başlayıp Pazartesi sabahı 05.00'da sonlanacaktır" sözlerini kullandı. Bakanlık, bu açıklamayla birlikte vatandaşlara hafta sonu yasaklamasının diğer hususları konusunda da bazı hatırlatmalar yaptı.

"Vatandaşlar ikametlerine en yakın markete yürüyerek gidip gelebilecek":

Bakanlık, "Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'a kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00 ila 17.00 arasında açık olacaktır. Belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'a kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00 ila 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecektir. Hafta sonları ise bu iş yerleri 10.00 ila 24.00 saatleri arasında paket servis yapabilir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların ne gibi durumlar için sokağa çıkabileceğini de şu şekilde özetledi: "Vatandaşlarımız, sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidebilir. Açıklamadan da anlaşılabileceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temin etme amacıyla fırın, market, bakkal ve benzeri iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan 21.00'a kadar ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini bir kez daha istirham ediyoruz"