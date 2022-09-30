Kripto para borsası ICRYPEX, yatırımcı olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlattı. “Hediye Kutusu” isimli kampanya kapsamında yeni üyelere, 15 ila 15 bin TL arasında değişen hediyeler verilecek. İşte detaylar…

Türkiye’nin popüler kripto para borsalarından ICRYPEX, yatırımcıların ilgisini çekecek yeni bir kampanya başlattı. Henüz bu borsaya üyelik açmamış yatırımcıların katılabilecekleri bu kampanya, kripto para dünyasına 1-0 önde girmenizi sağlayabilir. Zira kampanya kapsamında 15 bin TL’ye varan hediyeler dağıtılacak.

ICRYPEX’in “Hediye Kutusu” ismini verdiği kampanya, 29 Ekim 2022’ye kadar devam edecek. Bu süreçte borsada yeni bir üyelik açan herkes, 15 TL ila 15 bin TL aralığında değişen hediyelerin sahibi olacak. Yatırımcılar, hediyelerini BTC, ETH, AVAX, SHIBA veya DOGE cinsinden alabilecekler.

Kampanyaya katılmak için para yatırmanıza da gerek yok!

ICRYPEX’in başlattığı kampanya, kripto para yatırımcısı olmak ancak para yatırmak istemeyen kişileri de memnun edecek türden. Zira kampanyaya katılmak için herhangi bir para yatırmanıza veya belirlenen büyüklükte ticaret hacmine sahip olmanıza gerek yok. ICRYPEX’te ilk kez hesap oluşturuyor olmanız, kampanyaya katılabilmeniz için yeterli.

ICRYPEX kampanyası için bilinmesi gerekenler:

Kampanyadan faydalanmak için ICRYPEX’e yeni üyelik gerçekleştirmek yeterlidir. ICRYPEX’e yeni üye olan herkesin hesabına hediye bakiyesi anında yüklenecektir.

gerçekleştirmek yeterlidir. ICRYPEX’e yeni üye olan herkesin hesabına hediye bakiyesi yüklenecektir. Hâlihazırda ICRYPEX müşterisi olan ve/veya kampanya sürecinden önce ICRYPEX müşterisi olmuş ve hesabını kapattırmış kişilerin tekrar üye olarak kampanyadan yararlanması mümkün değildir .

. Kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir.

faydalanabilir. Kampanyaya katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgilerinden veya herhangi bir sebepten dolayı ödülün ulaşmamasından ICRYPEX sorumlu değildir.

verilen iletişim bilgilerinden veya herhangi bir sebepten dolayı ödülün ulaşmamasından ICRYPEX sorumlu değildir. Kazandığınız hediye kutularındaki bakiyeyi istediğiniz gibi kullanabilir ve üyelik tarihinden itibaren 15 gün sonra çekebilirsiniz. Banka yoluyla minimum çekim tutarı 10 TL'dir.

Eğer ICRYPEX’in kampanyası ile ilgili detaylı bilgi almak ve hesap oluşturmak isterseniz, buradaki bağlantıya göz atabilirsiniz.