Teknolojinin gelişmesiyle doğrusal bir şekilde oluşan dijital çağ artık neredeyse hayatımızın her yerinde bulunuyor. Yaptığımız her aktivitede vb. şeylerde dijital bir faktör yer alıyor ve almayan şeyler için de durum yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bu çağa yaptığımız giriş ile birlikte karşımıza çıkan faktörlerden biri de ID oldu. Gelin ID’nin tam olarak ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığına bir göz atalım.

Dijital çağın bu denli gelişimi kimilerini rahatsız edip, kimilerini mutlu etse de bu teknolojinin önün geçemeyeceğimiz bir gerçek. Genel anlamda yapacağımız şey buna ayak uydurmak oluyor. Oyun oynayan birçok kişi ve internette dizi, sosyal medya vb. platformlarda dolaşan kişiler muhtemelen ID terimine aşinadırlar.

Bu olaylarla alakanız olmasa 'ID' teriminin bugünlerde karşınıza çıkması olası bir ihtimal. Çünkü, bankacılık işlemlerinden tutun da diğer pek çok işimizi halllettiğimiz dijital ortamlar, kimlğimizin de dijitalleşmesine ihtiyaç duydu. Peki ID ne demek ve ne işe yarar?

ID ne demek?

ID, temelinde identity yani kimliğin kısaltmasından meydana gelen bir terimdir. Popüler kültürde identity olarak kullanımı daha yaygın olsa da, identification yani tanılama olarak belirtmek de yanlış sayılmaz. ID kullanım yerine göre farklılık gösterse de genel olarak yaptığı şey sizi temsil etmek ve yansıtmak olur. En basit örneğiyle birçok platformda “kullanıcı adı” olarak da karşımıza çıkabilir.

ID numarası ise uzaktan erişim programları konu olduğunda devreye giriyor. Tabii ki bunun kullanımı normal belirttiğimden biraz daha farklı. Örneğin bir sosyal medya platformuna sadece kendi telefonunuz ve bilgisayarınızdan değil, herhangi bir yerden kullanıcı kimliği ve şifreniz ile girebiliyorsunuz.

ID’nin kullanım alanları

ID ağırlıklı olarak oyunlarda, herhangi bir platformda, forumlarda ve e posta servislerinde kullanılır. Bu tarz yerlere girdiğimiz ID bizi tanımladığı gibi bilgisayarımızın kimliğini tanımlayan bir ID’de mevcuttur. ID’yi bir nevi internet ortamında sahip olduğumuz bir barkod olarak görebilirsiniz. ID’nin kullanımı sadece dijital ortamlarla da sınırlı değil tabii ki. Örneğin: bir yazarın kendi ismi yerine sahiplendiği farklı bir adı bile ID olarak nitelendirmek mümkündür. Neticede o takma ad, yazarın kendisini yansıtan bir ID haline gelmektedir.

ID’nin özel olarak yazılım alanında kullanımı ise şu şekilde:

Bir stil sayfası seçerken

Metin bağlantılarını ayarlarken

Bir komut dosyasından belirli bir öğeye başvururken

Bildirilen bir nesne öğesinin adı olarak

Bir uygulamadan veri tabanına veri akışı sağlarken

Dijital ortamda ID kullanmanın avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Kullandığınız platform vb. uygulamalara her yerden erişim imkanı

Kullanıcı adı ve şifre gibi güvenlik önlemleri

Kişisel bilgilerinizin gizli tutulması

Dezavantajları:

Bilgiler dijital ortamda olduğu için kişisel bilgilerin dijital ortamda korunması problem olabiliyor

ID’nin farklı anlamları

ID’nin dijital ortamda bir yeri olduğu gibi psikolojide de bir yer mevcuttur. Psikanalizin kurucusu olan Sigmund Freud bilinci üç ayrı kategoriye ayırır:

id (alt bilinç)

ego

süperego

ID, Kendisini yalnızca ihtiyaçlara göre ayarlayan, eleştiri kabul etmeyen, güdüsel, durdurulamayan yanımızdır. Buna verilebilecek en iyi örnek cinsellik, saldırganlık, açlık, kin vb. Bu yönü ağır basan birey vicdan olgusundan yoksundur. ID kişinin ilkel benliğidir. Hazın doyumu ilkesine göre çalışır. Hiçbir sosyal kuralı benimsemeyen ID’nin tek istediği, isteğinin anında yerine getirilmesidir.