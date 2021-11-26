Dijital çağın bu denli gelişimi kimilerini rahatsız edip, kimilerini mutlu etse de bu teknolojinin önün geçemeyeceğimiz bir gerçek. Genel anlamda yapacağımız şey buna ayak uydurmak oluyor. Oyun oynayan birçok kişi ve internette dizi, sosyal medya vb. platformlarda dolaşan kişiler muhtemelen ID terimine aşinadırlar.
Bu olaylarla alakanız olmasa 'ID' teriminin bugünlerde karşınıza çıkması olası bir ihtimal. Çünkü, bankacılık işlemlerinden tutun da diğer pek çok işimizi halllettiğimiz dijital ortamlar, kimlğimizin de dijitalleşmesine ihtiyaç duydu. Peki ID ne demek ve ne işe yarar?
ID ne demek?
ID, temelinde identity yani kimliğin kısaltmasından meydana gelen bir terimdir. Popüler kültürde identity olarak kullanımı daha yaygın olsa da, identification yani tanılama olarak belirtmek de yanlış sayılmaz. ID kullanım yerine göre farklılık gösterse de genel olarak yaptığı şey sizi temsil etmek ve yansıtmak olur. En basit örneğiyle birçok platformda “kullanıcı adı” olarak da karşımıza çıkabilir.
ID numarası ise uzaktan erişim programları konu olduğunda devreye giriyor. Tabii ki bunun kullanımı normal belirttiğimden biraz daha farklı. Örneğin bir sosyal medya platformuna sadece kendi telefonunuz ve bilgisayarınızdan değil, herhangi bir yerden kullanıcı kimliği ve şifreniz ile girebiliyorsunuz.
ID’nin kullanım alanları
ID ağırlıklı olarak oyunlarda, herhangi bir platformda, forumlarda ve e posta servislerinde kullanılır. Bu tarz yerlere girdiğimiz ID bizi tanımladığı gibi bilgisayarımızın kimliğini tanımlayan bir ID’de mevcuttur. ID’yi bir nevi internet ortamında sahip olduğumuz bir barkod olarak görebilirsiniz. ID’nin kullanımı sadece dijital ortamlarla da sınırlı değil tabii ki. Örneğin: bir yazarın kendi ismi yerine sahiplendiği farklı bir adı bile ID olarak nitelendirmek mümkündür. Neticede o takma ad, yazarın kendisini yansıtan bir ID haline gelmektedir.
ID’nin özel olarak yazılım alanında kullanımı ise şu şekilde:
- Bir stil sayfası seçerken
- Metin bağlantılarını ayarlarken
- Bir komut dosyasından belirli bir öğeye başvururken
- Bildirilen bir nesne öğesinin adı olarak
- Bir uygulamadan veri tabanına veri akışı sağlarken
Dijital ortamda ID kullanmanın avantajları ve dezavantajları
Avantajları:
- Kullandığınız platform vb. uygulamalara her yerden erişim imkanı
- Kullanıcı adı ve şifre gibi güvenlik önlemleri
- Kişisel bilgilerinizin gizli tutulması
Dezavantajları:
- Bilgiler dijital ortamda olduğu için kişisel bilgilerin dijital ortamda korunması problem olabiliyor
ID’nin farklı anlamları
ID’nin dijital ortamda bir yeri olduğu gibi psikolojide de bir yer mevcuttur. Psikanalizin kurucusu olan Sigmund Freud bilinci üç ayrı kategoriye ayırır:
- id (alt bilinç)
- ego
- süperego
ID, Kendisini yalnızca ihtiyaçlara göre ayarlayan, eleştiri kabul etmeyen, güdüsel, durdurulamayan yanımızdır. Buna verilebilecek en iyi örnek cinsellik, saldırganlık, açlık, kin vb. Bu yönü ağır basan birey vicdan olgusundan yoksundur. ID kişinin ilkel benliğidir. Hazın doyumu ilkesine göre çalışır. Hiçbir sosyal kuralı benimsemeyen ID’nin tek istediği, isteğinin anında yerine getirilmesidir.