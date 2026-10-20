Intel işlemcili, RTX 50 serisi ekran kartına sahip ve alüminyum tasarımlı Casper Excalibur G915, ince yapısına rağmen oyun dünyasında yüksek performans vadediyor.

Son Güncelleme: 19 Ekim 2026

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Casper Excalibur G915, 16 inçlik 165Hz ekranı, DDR5 RAM altyapısı ve yeni nesil NVIDIA RTX 5060/5070 serisi ekran kartlarıyla güncel AAA oyunları rahatlıkla oynatabilen, 2.3 kg ağırlığıyla da taşınabilirliği masaüstü performansıyla birleştiren bir oyuncu bilgisayarı.

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80 Bin Lira Bütçeyle Casper Excalibur G915 AAA Oyunları Oynatır Mı?

Casper Excalibur G915, 78.764 TL'den başlayan ve 80 bin lira bandındaki konfigürasyonlarında bulunan NVIDIA RTX 5060 ekran kartı ve güncel Intel işlemcileri sayesinde yeni nesil AAA oyunları yüksek akıcılıkta oynatır. Yüksek bütçeli oyunların altından rahatça kalkar çünkü DLSS destekli RTX 50 serisi grafik mimarisi, görüntü kalitesini bozmadan FPS değerlerini yukarı taşır. Bu fiyat bandındaki varyantlar, 165Hz yenileme hızına sahip ekranla birleştiğinde görsel yoğunluğu gecikmesiz şekilde size ulaştırır.

Casper Excalibur G915 ile Oynayabileceğin AAA Oyunlar

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Peki bu cihazla tam olarak neler oynayabilirsin? Casper Excalibur G915'in güçlü donanımı sayesinde piyasaya damga vuran dev yapımların tadını çıkarabilirsin:

Cyberpunk 2077: Işın izleme (Ray Tracing) özellikleri açıkken bile Night City'nin detaylı sokaklarında Casper Excalibur G915'in RTX 50 serisi gücüyle akıcı bir şekilde gezebilirsin.

Red Dead Redemption 2: Vahşi Batı'nın muazzam manzaralarını, Excalibur G915'in %100 sRGB renk doğruluğu sunan 350 nit parlaklığındaki ekranında tüm canlılığıyla deneyimleyebilirsin.

Alan Wake 2: Sisteme en çok yük bindiren modern oyunlardan biri olan bu yapımda, cihazın DDR5 RAM altyapısı sayesinde devasa haritalar ve kaplamalar hızlıca yüklenir.

Hogwarts Legacy: Büyücülük dünyasını keşfederken Excalibur G915'in 13. Nesil veya Core Ultra serisi işlemcisi, kalabalık sahnelerde FPS düşüşlerinin önüne geçer.

Call of Duty Serisi: Rekabetçi FPS modlarında, 165Hz yenileme hızına sahip ekranın verdiği avantajla rakiplerini daha hızlı görüp anında tepki verebilirsin.

Casper Excalibur G915, Fiyat Performans Oyun Bilgisayarı Arayanlara Ne Sunuyor?

Casper Excalibur G915, fiyat performans odaklı arayışlarda, rakiplerine kıyasla güçlü işlemci seçeneklerini ve güncel DDR5 bellek teknolojisini şık bir alüminyum kasa içinde sunarak öne çıkar. Uzun ömürlü, stabil bir oyun deneyimi sağlar çünkü 102 kanatlı LCP çift fan sistemi ve 5 adet bakır ısı borusu, cihazın en ağır yük altında bile serin kalmasına yardımcı olur. 80 bin lira civarına çıkabilen farklı bütçelere uygun RTX 5050 ve 5060 seçenekleri, performanstan ödün vermeden cihazı erişilebilir kılar.

Orta Ayarlarda En İyi Performansı Veren Bilgisayarlar Arasında Casper Excalibur G915'in Yeri Ne?

Casper Excalibur G915, oyunları orta ve üst ayarlarda oynarken yüksek FPS almak isteyen rekabetçi oyuncular için çok güçlü bir konumda yer alıyor. Görsel deneyimi ve oyun içindeki takip kolaylığını üst düzeye çıkarır çünkü %100 sRGB renk doygunluğu ve 350 nit parlaklığa sahip ekranı, karanlık sahnelerdeki detayları bile net şekilde gösterir. Özellikle rekabetçi maçlarda, Excalibur G915'in donanımı orta ayar grafiklerde akıcılığı garantiye alacak işleme gücünü sunar.

Öğrenciler İçin Casper Excalibur G915: Hem Okul Hem Oyun İçin 5 Yıl İdare Eder Mi?

Casper Excalibur G915, okuldaki mühendislik çizimleri, render işlemleri ve ağır programlar için gereken gücü oyun performancıyla birleştirerek bir öğrenciyi 5 yıl boyunca rahatlıkla idare edebilir. Üniversite öğrencileri için ideal bir donanımdır çünkü sadece 2.3 kg ağırlığı ve 20.5 mm inceliğiyle kampüs içinde sırtta taşırken yorgunluk yaratmaz. Ayrıca Office modunda sadece 36 dB seviyesinde sessiz çalışabilmesi, kütüphanede veya derste kimseyi rahatsız etmeden not tutmanıza olanak tanır.

Casper Excalibur G915'in Malzeme Kalitesi Oyun Deneyimini Nasıl Etkiler?

Casper Excalibur G915'in alüminyum gövdesi, cihazın darbelere karşı uzun ömürlü olmasını sağlarken oyuncuya premium ve sağlam bir hissiyat sunar. Cihazın genel soğutmasına doğrudan katkı sağlar çünkü alüminyum kasa, iç donanımın ürettiği ısının dışarıya daha verimli ve eşit şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Klavyesindeki 4 bölgeli RGB aydınlatma ve anti-ghosting teknolojisi de malzeme kalitesini tamamlayarak uzun oyun gecelerinde kusursuz komut algılaması sunar.

Casper Excalibur G915 Teknik Özellikleri

Özellik Casper Excalibur G915 Teknik Veri İşlemci 13. Nesil Intel Core i7 13620H / Intel Core Ultra 7 240H veya 356H Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 5050 / RTX 5060 (115W) / RTX 5070 Ekran 16 inç, 16:10 FHD IPS veya QHD+, 165Hz, %100 sRGB, 350 Nit RAM (Sistem Belleği) 24GB / 32GB / 64GB DDR5 (4800MHz) Soğutma Sistemi 102 kanatlı çift fan, 5 bakır ısı borusu, 140.000 mm² fin alanı Kalınlık ve Ağırlık 20.5 mm / 2.3 kg Kasa Malzemesi Alüminyum Batarya 80Whr Klavye 4 Bölgeli RGB, Per-Key Anti-Ghosting

Sıkça Sorulan Sorular

Casper Excalibur G915 kasası oyunlarda ısınıyor mu?

Casper Excalibur G915, donanımındaki 5 adet bakır ısı borusu, faz değişimli termal malzeme ve 4 yönlü hava tahliye ızgaraları sayesinde ısıyı etkin bir şekilde dışarı atar. Yoğun oyun seansları sırasında bile cihazın performansı stabil tutulur.

Casper Excalibur G915 tasarım ve render için uygun mu?

Casper Excalibur G915, yapay zeka destekli güncel işlemcileri ve %100 sRGB renk doygunluğuna sahip ekranı sayesinde grafik tasarım, video kurgu ve 3D render işlemleri için oldukça uygundur. Geniş görüş açılı ekranı profesyonel düzeyde renk doğruluğu sağlar.

Casper Excalibur G915 ile Xbox oyunları oynanabilir mi?

Casper Excalibur G915, Windows işletim sistemi kurulu modellerinde hediye edilen 1 aylık PC Game Pass üyeliği ile birlikte gelir. Bu sayede 100'den fazla popüler oyuna cihazı aldığınız an erişim sağlayabilirsiniz.

Casper Excalibur G915'in RAM ve depolama alanı sonradan yükseltilebilir mi?

Casper Excalibur G915, anakartı üzerinde 2 adet RAM ve 2 adet SSD NVMe slotu bulundurur. İlerleyen yıllarda depolama alanını genişletmek veya RAM takviyesi yapmak isterseniz cihaz bu yükseltmelere donanımsal olarak açıktır.

Kimler İçin Uygun Değil?

Casper Excalibur G915; gün içinde sürekli ofis dışında gezen, sadece metin düzenleme ve mail okuma gibi hafif işlemler yapan ve bilgisayarını günlerce şarja takmadan kullanmak isteyen kişiler için uygun olmayabilir. Güçlü ekran kartı ve işlemcisi nedeniyle standart ultrabook modelleri gibi incecik ve çok düşük güç tüketimli bir cihaz değildir. Ayrıca sadece eski nesil veya tarayıcı tabanlı oyunlar oynamak için 80 bin liralık bir bütçe ayırmak istemeyenler, daha giriş seviyesi donanımlara yönelebilirler.