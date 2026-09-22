IDC Raporu Açıklandı: Huawei, 9,7 Milyon Sevkiyatla Apple ve Xiaomi’yi Geride Bıraktı!

IDC verilerine göre Huawei, 2026’nın 2. çeyreğinde 9,7 milyon sevkiyatla küresel giyilebilir cihaz pazarındaki liderliğini korudu.

Giyilebilir teknoloji pazarında inovasyon ve kullanıcı odaklı çözümleriyle öne çıkan Huawei, bu alanda önemli başarıya daha imza attı.

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Şirket, geliştirdiği yeni teknolojiler ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ederken, açıklanan son pazar verileri de bu başarıyı somut bir şekilde gözler önüne seriyor.

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IDC verilerine göre zirvedeki yerini korumayı başardı

Uluslararası veri şirketi IDC’nin yayımladığı son Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker raporu, Huawei’nin bilekten takılan giyilebilir cihazlar kategorisindeki pazar liderliğini sürdürdüğünü ortaya koydu. 2026 yılının ikinci çeyrek verilerine göre şirket, dünya genelinde gerçekleştirdiği 9,7 milyon adetlik sevkiyatla %20,3’lük bir pazar payına ulaştı.

Bu sonuçlarla birlikte Huawei, 8,5 milyon adetlik sevkiyat (%17,7 pazar payı) gerçekleştiren Xiaomi’yi ve 6,4 milyon adetlik sevkiyatla (%13,3 pazar payı) üçüncülükte kalan Apple’ı geride bıraktı. 2025’in ilk çeyreğinden bu yana aralıksız olarak liderliğini sürdüren şirket, yeni HUAWEI WATCH GT 7 serisiyle de aynı başarıyı sürdürüyor.