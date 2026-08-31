Reuters'ın üç farklı kaynağa dayandırdığı habere göre Togg'un kurucu ortaklarından Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding, şirketteki hisselerini satmaya hazırlanıyor. İddiaya göre toplam yüzde 46'lık payı Turkcell ile Türkiye Varlık Fonu satın alabilir. Ancak görüşmeler henüz tamamlanmış değil ve taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi Togg'da oldukça önemli bir değişiklik yaşanabilir. Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı yeni habere göre şirketin kurucu ortaklarından Vestel ile Anadolu Grubu, Togg'daki hisselerini devretmek için görüşmeler yürütüyor. Üstelik masadaki isimlerden biri de Türkiye Varlık Fonu.

Şimdilik ortada imzalanmış ve kamuoyuna duyurulmuş bir anlaşma bulunmadığını özellikle belirtelim. Ancak kaynakların aktardığı bilgiler doğru çıkarsa Togg'un kuruluşundan bu yana devam eden ortaklık yapısı ciddi şekilde değişecek. Türkiye Varlık Fonu ise ilk kez doğrudan Togg hissedarlarından biri hâline gelecek.

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Togg'daki ortaklık dengeleri tamamen değişebilir

Togg'un mevcut yapısında Vestel Elektronik, Anadolu Grubu Holding, Turkcell ve BMC Otomotiv'in ayrı ayrı yüzde 23'er hissesi bulunuyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ise şirketin yüzde 8'ine sahip. Yani Vestel ile Anadolu Grubu'nun satmayı planladığı öne sürülen hisselerin toplamı, Togg'un yüzde 46'sına karşılık geliyor.

Reuters'a konuşan iki kaynak, söz konusu yüzde 46'lık payı Turkcell ile Türkiye Varlık Fonu'nun satın alacağını belirtiyor. Ancak hisselerin iki taraf arasında nasıl paylaşılacağı ya da satış için Togg'a nasıl bir değer biçildiği henüz bilinmiyor. Kaynaklara göre görüşmeler devam ediyor ve tarafların kısa süre içinde nihai bir anlaşmaya ulaşması bekleniyor.

İddia ortaya çıkar çıkmaz borsa da hareketlendi

Haberin ortaya çıkmasının ardından ilgili şirketlerin hisselerinde de dikkat çekici hareketler görüldü. Reuters'ın aktardığı verilere göre Vestel Elektronik hisseleri yüzde 6,5, Anadolu Grubu Holding hisseleri ise yüzde 5,5 yükseldi. Olası alıcılardan Turkcell'in hisselerinde yüzde 5 düşüş yaşanırken BIST 100 aynı sırada yüzde 1,26 geriledi.

Peki şirketler bu iddia hakkında ne diyor? Şimdilik pek bir şey değil. Türkiye Varlık Fonu, Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding Reuters'ın yorum talebini geri çevirdi. Turkcell ile Togg ise habere ilişkin sorulara yanıt vermedi. Dolayısıyla yüzde 46'lık hissenin satış bedeli ve yeni ortaklık oranları konusunda henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Togg'un satışları artıyor ancak kârlılık konusu hâlâ önemli

Yaklaşık sekiz yıl önce mevcut hissedarları tarafından kurulan Togg, halka açık bir şirket olmadığı için finansal durumuyla ilgili tüm detayları düzenli olarak paylaşmıyor. Ancak hissedarlarının finansal tabloları bazı ipuçları sunuyor. Reuters'a göre şirketin geçen yıl birkaç milyar liraya ulaşan zararı, bu yılın ilk altı ayında önemli ölçüde gerilemiş durumda.

Satış tarafındaysa yükseliş sürüyor. ODMD verilerine göre Togg, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 39 bin 20 otomobil sattı. Bu yılın ilk yedi ayında gerçekleştirilen 25 bin 848 adetlik satış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış anlamına geliyor. Sektör kaynaklarına göre ise kalıcı kârlılık için yıllık üretimin yüz binler seviyesine çıkması gerekiyor.