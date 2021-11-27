Giyim alışveriş sitesi Tozlu’nun kullanıcılarının bilgilerinin Telegram’dan satışa sunulduğu iddia edildi. Tozlu tarafından henüz doğrulanmayan iddiaya göre sızıntıdan 800 bin kadar kullanıcı etkilendi.

Sitelerdeki kullanıcı bilgilerinin çalınmasına alıştık gibi. Birçok farklı alanda sitedeki kullanıcı bilgilerini forumlarda satmak, internet korsanlarının ana geçim kaynağı olmuş durumda. Benzer bir saldırının yeni hedefi ise Tozlu olabilir.

Bir forumda ortaya atılan iddiaya göre Türk alışveriş sitesi Tozlu’nun 800 bin kadar kullanıcısının kişisel verileri, internet korsanlarının eline geçti. Kullanıcı bilgilerinin satıldığı ‘Raid Forums’ta ortaya atılan iddia hakkında Tozlu’dan henüz bir açıklama gelmedi.

Raid Forum’ta paylaşılan, Tozlu kullanıcı bilgilerinin satıldığına dair gönderi:

Raid Forums’taki bir kullanıcının paylaştığı gönderiye göre 800 bin kadar Tozlu kullanıcısının verileri satışta. Doğruluğu henüz bilinmeyen iddianın tek kanıtı, kullanıcılara ait olduğu iddia edilen bir örnek liste görüntüsü. Verileri forumda satışa çıkaran kişilerin 'bir arkadaşları' olan bir Tozlu çalışanı tarafından sızdırıldığı ifade edilen bilgiler, 500 dolar ücretle satılıyor.

Telegram üzerinden yapılan satışlar gerçekten doğru kullanıcı bilgilerini barındırıyor mu bilemiyoruz. Zira iddia yeni ve Tozlu da henüz konu hakkında açıklama yapmadı. Siber suçları rapor ederek kullanıcıları uyaran ThreatMonIT ise Twitter’dan yaptığı paylaşımla bilgilerin çalınmış olduğunu aynı şekilde duyurdu.