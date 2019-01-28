IEEE, Bütün İnsanların Nasıl İnternete Erişeceğini Açıkladı

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), internet erişiminde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak, hala internete erişimi olmayan milyonlarca insanı internetle buluşturma işine kafa yoruyor. Enstitü tarafından yayınlanan raporun detaylarını aktarıyoruz.

Herkes teknolojiye kolay bir şekilde erişemiyor. Şu anda mevcut dünya nüfusunun yaklaşık olarak sadece %50'si çevrimiçi. Yani dünya üzerinde yaşayan herkesin internete erişimi yok. Çoğu insanın artık bir organı gibi olan internet, hala tüm insanlığa hizmet edemiyor. Peki bu sorunu nasıl çözebilir, herkesi nasıl internete bağlayabiliriz?

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), özel şirketlerin bu konuda son derece hassas olmalarını öneriyor. Hem toplumsal iş ağlarının, hem de küresel sosyal grupların internette çevrimiçi olmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan enstitü, tüm insanlığın internete erişmesini sağlamak için de sektöre yön veriyor.

IEEE'nin insanlığın internet erişimi sorununu çözmek için önerileri şöyle sıralanıyor:

Geniş bir toplumsal iş alanının bulunduğunu göstermek,

Özel şirketlerin bu alanda çalışmalar yapabileceği fonlar oluşturmak,

Özellikle de yerel grupların ihtiyaçlarının, internet alanında çözülmesini sağlamak,

Temsiliyette eşitlik oluşturularak, küçük toplulukların bile kendisini daha iyi ifade etmesini sağlamak.

Sadece özel şirketlere değil kamu kurumlarına da görevler düşüyor:

Kamu kurumları, internet erişimindeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına bazı çalışmalar yürütüyorlar. Özellikle kütüphane ve toplu taşıma araçlarında internet erişimi sağlanıyor, daha fazla insanın çevrimiçi olmasına destek verililiyor. Elbette bu hizmetler tüm ülkelerde, tüm şehirlerde ve tüm kamu kurumlarında verilemiyor. IEEE'nin raporu, Türkiye'deki Fatih Projesi'ni, bu konudaki örnek projelerden birisi olarak gösteriyor.