Bundan tam 13 yıl önce bir adam, İsveç’in -30°C’lik havasında ve bir arabanın içinde mahsur kaldı. Üstelik bu süre birkaç gün değil, tam 60 gündü. Yani bu adam, neredeyse 2 ay karın altında kaldı. Üstelik açtı ve susuzdu.

Peki hayatta kalmayı nasıl başardı? Daha doğrusu bu kadar soğuğa nasıl dayanabildi?

Gelin, anlatalım.

Olay sırasında 44 yaşında olan Peter Skyllberg, tarih 19 Aralık 2011’i gösterdiğinde İsveç’in Umeå kenti yakınlarında bir arabanın içinde mahsur kaldı.

Umeå kentindeki hava sıcaklığı, neredeyse -30°C'ye düşmüştü ve yoğun kar yağışı, aracı tamamen kaplamıştı. Yani Peter’in arabadan dışarı çıkması neredeyse imkansızdı.

44 yaşındaki adamın kaybolmasından 60 gün sonra motosikletli iki kişi, karlara gömülü arabanın yanından geçti. Onlar ilk etapta arabanın park edildiğini düşündüler ancak sonrasında elleriyle arabanın pencere tarafındaki karları kazıdılar.

Arabanın içinde hareket eden bir şeyler vardı.

Motosikletliler, çok geçmeden acil durum çağrısında bulundu ve olay yerine gelen polisler, arabanın içinde bir adam olduğunu, adamın uyku tulumu giydiğini, arabada herhangi bir yiyecek bulunmadığını, yalnızca bir şişe içecek, sigara ve birkaç çizgi roman olduğunu söylediler.

Tahminlere göre Peter Skyllberg, yalnızca kar yiyerek hayatta kalmıştı. Doktorlar, tedavi tamamladıktan sonra daha önce hiç böyle bir vaka görmediklerini ifade ettiler. Onlara göre Peter’in hayatta kalmasının tek yolu, karla kaplı arabasının sebep olduğu İglo etkisiydi.

Öyle ki İglo etkisine giren kişiler, sıfırın altındaki sıcaklıklarda bile sıkıntı çekmez.

Çünkü iç ısı, duvarların sağladığı yalıtım sayesinde korunur. Yani Peter’in kalın bir kar tabakasıyla kaplı arabası, oldukça etkili bir şekilde tıpkı bir battaniye etkisi göstermişti. Isının kaynağı ise metabolizmasıydı.

Çünkü vücut ısısı, vücudun yiyecekleri enerjiye dönüştürdüğü metabolik süreçlerle üretilir ve bir yan ürün olarak da ısı üretilir. Ayrıca Peter Skyllberg, muhtemelen haftalardır doğru düzgün bir şeyler yememişti ve metabolizması zaten çok yavaştı.

Böyle ani bir soğukla karşılaşınca da vücudu bu durumu garipsemedi.

Ancak her ne olursa olsun Peter’in vücut sıcaklığı 31°C'ye düşmüştü ve bu oldukça garipti. Çünkü sağlıklı bir kişinin vücut sıcaklığı, genelde 36°C - 37°C’dir ve bu ısı 35°C'ye düştüğü an tipik olarak hipotermi başlar.

Sonuç olarak Peter Skyllberg, böylesine talihsiz bir olay yaşamasına rağmen yalnızca birkaç gün hastanede kalarak eski sağlığına kavuşmuştu. Üstelik hipotermi geçmişi de yoktu! Peter’in vücudu, muhtemelen İglo etkisiyle de birleşerek muazzam bir dayanıklılığa imza atmış görünüyor.

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