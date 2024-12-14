Pasifik’ten gelen soğuklar için kullanılan “La Nina” teriminin kültürel ve dini bağlamlara dayanan kökeni bulunuyor. Bakalım neymiş?

“La Nina” soğuklarının başlayacağına dair uyarılar geliyor. La Nina, Pasifik Okyanusu’ndaki suların çok soğumasıyla başka bölgelerde de soğuk havaya sebep oluyor.

Soğuk havaya sebep olduğunu zaten biliyoruz. Peki hiç, “La Nina” terimindeki “Nina” kelimesi ne anlama geliyor diye sorguladınız mı? Gelin şimdi "La Nina" soğukları nedir ve neden bu isim kullanılıyor birlikte keşfedelim.

İlk olarak “El Nino”nun kökenini anlamamız gerek.

El Nino terimini, 19. yüzyılda Güney Amerika’daki Peru ve Ekvator balıkçıları, Pasifik Okyanusu’nun Noel zamanı ısınmasına karşılık kullanıyormuş.

Pasifik Okyanusu’nun doğusu, tam yılbaşı zamanlarında ısındığı için İsa Mesih’i temsil eden, İspanyolcadaki “El Nino” adını vermişler.

“La Nina” ise İspanyolcada “küçük kız” anlamına geliyor.

“La Nina”, soğuk hava döngüsünün tersi olan “El Nino” (Küçük Oğlan) terimine bir gönderme olarak ortaya çıkmış aslında. Pasifik Okyanusu’ndaki suların epey soğumasıyla karakterize edilen “La Nina”, “El Nino”ya zıt olduğu için iklimbilimciler tarafından kullanılmaya başlanmış.

Kısacası iki terim de, dini ve kültürel bağlamlara dayanıyor. Daha sonra uluslararası bilim literatüründe de benimsenmişler.

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