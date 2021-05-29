Türkiye'de İHA'larla Taşımacılık Hazırlıkları Başladı

İnsansız hava araçlarının (İHA) taşımacılıkta kullanılmasına yönelik çeşitli çalışmalar dünyanın her yerinde devam ederken ülkemizde de bu konuda önemli adımlar atıldı. Türkiye'de insansız hava araçlarının sivil faydalı yük taşıma faaliyetlerinde kullanılması için altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İnsansız hava araçlarının (İHA) sivil amaçlı yük taşıma faaliyetlerinde kullanılması, uzun zamandır gündemde olan bir konu. Bu noktada dünyanın önde gelen e-ticaret, kargo ve gıda şirketleri, gerekli altyapıların sağlanması ile İHA'ları birer taşıma aracı olarak kullanabilmenin yollarını arıyor. Ülkeler de kendi altyapılarını sağlayarak bu taşımacılığın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için çalışıyor.

Ülkemizde ise konuyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ilgileniyor. İHA'ların sivil amaçlı düzenleme, müsaadelendirme ve operasyonları için çalışan SHGM, çağın teknolojilerini kullanarak yeni bir yönetim modeli geliştiriyor. Yeni model, sistemde tanımlı 50 bin 170 İHA'nın hareketlerinin, tasarımı SHGM tarafından yapılan bir modül ile takip edilmesini içeriyor. Bu hareketlerin, izinli hava koridorlarında düzenlenmesi planlanıyor.

Test amaçlı faaliyetler onaylandı:

İstanbul Valiliği, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü gibi kurumlar tarafından incelenen model, uygun bulundu ve test çalışmaları başlayacak. Bu kapsamda işlemin yapılacağı hava sahası için NOTAM yayımlandı ve gerekli tüm tedbirler alındı.

Öngörülen ilk uçuş, gerekli tüm uygun koşulların sağlanması ile birlikte Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 6 Haziran'a kadar Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi ve Acıbadem Kozyatağı Hastanesi arasında yapılacak. Bu uçuş kapsamında İHA'lar ile hafif ilaç taşınacak. Test taşımalarının sonuçları, modelin geliştirilmesi için SHGM tarafından kullanılacak.

İHA'lar halihazırda özellikle ulaşımın zor olduğu bölgelerde kan ve ilaç taşımacılığı için kullanılıyor. Geliştirilen model ile birlikte sistemin daha yaygın kullanılması hedefleniyor.