IKEA’nın yapay zekâ kullanan tasarım uygulaması IKEA Kreativ, kullanıma sunuldu. Uygulama sayesinde kullanıcılar, IKEA ürünlerini almadan evlerinde nasıl görüneceğini görebilecek.

Hollanda merkezli mobilya ve aksesuar şirketi IKEA, dünyanın dört bir yanındaki mağazalarının kalitesi ve “Aldığın ürünü kendin monte et” felsefesi ile bilinen bir marka. Şirket geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın şirketi Tesla rakip olacağını ve güneş panelleri satmaya başlayacağını açıklamıştı.

Şirket daha önce tanıttığı IKEA Place isimli uygulamasıyla markanın en popüler ürünlerini AR kullanarak evinizin içinde görmenize imkân sağlıyordu. Ancak IKEA, teknolojinin gelişimine ayak uydurarak yeni ve gelişmiş yapay zekâ uygulamasını kullanıcılarının beğenisine sundu.

IKEA Kreativ, gücünü yapay zekâdan alıyor

İlk olarak ABD’de kullanıma sunulan IKEA Kreativ isimli uygulama, yapay zekâ kullanarak IKEA’nın stoklarında yer alan ürünleri kullanarak evinizi yeniden tasarlamanıza imkân sunuyor. Uygulama, ürünleri gerçek boyutla görmenizin dışnda boya, parke ve aydınlatma dahil olmak üzere onlarca değişikliği sanal ortamda yapmanıza olanak sağlıyor.

Uygulama ayrıca kullanıcıların evlerinde bulunan diğer ürünleri ve Amazon, Wayfair ve diğer mağazalarda bulunan ürünleri de tarayıp sistemde aratmasına ve kullanabilmesine de olanak sağlıyor.

Şu anda sadece ABD’de kullanılan uygulamanın önümüzdeki günlerde Avrupa’da da kullanıma sunulacağı açıklandı. Ayrıca IKEA Kreativ, an itibariyle sadece Lidar sensörüne sahip iPhone ve iPad’lerde mevcut. Yetkililer uygulamanın bu yaz içinde Android cihazlara da geleceğini açıkladı.