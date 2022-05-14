Dünyanın en büyük mobilya ve ev aksesuarı şirketlerinden olan IKEA, sürdürülebilirlik kapsamında ABD'de yeni adımlar atma kararı aldı. Açıklamalara göre İsveç merkezli şirket, ABD'deki konutlara güneş paneli satmak için güneş enerjisi ürünleri satan SunPower Corp. ile ortaklık kurdu.

Dünya çapında yaşanan iklim krizi hem canlı ekosistemlerini hem de gezegenin kendisini ciddi bir şekilde etkiliyor. Bilim insanları da yaşanan bu durumun Dünya’nın ve insanlığın geleceğini ciddi bir şekilde tehdit ettiğini, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini sürekli vurguluyor. Karbon ayak izini azaltmada büyük rol oynaması beklenen yenilenebilir enerji kaynaklarının da bu konu için oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

Şimdi ise daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturma kapsamındaki çabalara bir yenisi daha ekleniyor. Dünyanın en büyük ev eşyası şirketlerinden biri olan IKEA, Amerika Birleşik Devletleri’nde yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bir adım atacağını duyurdu.

IKEA, ABD’de güneş paneli satacak

İsveç merkezli şirket, ABD’de müşterilerine güneş enerjisi sağlamak için bu konuda ürünler satan SunPower Corp. ile ortaklık kurdu. Konutlara güneş panelleri satmayı planlayan şirketin bu girişime ‘Solar with IKEA’ adı verdiği aktarıldı ve panellerin önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürülebileceği ifade edildi.

IKEA’nın ABD CEO’su ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Javier Quinones de açıklamalarında “Solar with IKEA’nın amacı daha fazla insanın enerji ihtiyaçlarını sağlamak ve IKEA’nın bulunduğu bölgelerde temiz enerji hizmeti sunmak” ifadelerini kullandı. Ayrıca müşterilerin IKEA perakende mağazalarından evleri için satın alabileceği de gelen haberler arasında yer aldı.

IKEA, büyüyen güneş enerjisi pazarında Tesla'ya ciddi bir rakip olabilir

IKEA’nın Birleşik Krallık’ın da dahil olduğu 11 ülkede hâlihazırda güneş enerjisi hizmetleri bulunduğunu eklemek gerek. CEO Quinones, ABD’ye bu hizmetleri getirecekleri için mutlu olduklarını ve karbon ayak izini azaltmada SunPower Corp. ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı. Bunun yanı sıra gelen haberlerde, IKEA’nın güneş panelleri konusunda Tesla’nın yan kuruluşu Tesla Energy’e ciddi bir rakip olabileceği aktarıldı. Tesla Energy, son zamanlarda kötü müşteri hizmetleri ve yüksek fiyatlar konusunda şikâyetlerle karşı karşıya kalmıştı.

Güneş enerjisi pazarının gittikçe büyüdüğünü ekleyelim. Araştırmalara göre konutlarda güneş panelleri piyasası 2020 yılında yalnızca ABD’de 9,1 milyar dolara ulaştı. Sürdürülebilirlik konusunda çabaların artmasıyla bu pazarın önümüzdeki yıllarda daha da fazla artması bekleniyor.