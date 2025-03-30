Hepimizin bildiği gibi her birimizin parmak izleri birbirinden farklı. Anne-çocuk arasındaki benzerlik bir kenara dursun, bir kişinin elindeki her bir parmak bile tıpatıp aynı değil. Peki bunun arkasında hangi sebepler var?

Parmak izlerini eşsiz kılan ne? Hatta aynı elin parmak izleri arasında küçük benzerlikler varken iki elin parmak izleri arasında neden benzerlik yok?

Oldukça karmaşık görülen bu konuya bir açıklık getirelim.

Öncelikle parmak izlerinin ne zaman ve nasıl oluştuğuna bakalım.

Hem el hem de ayak parmaklarındaki çıkıntılar ve desenler, anne rahmindeyken yaklaşık 10. haftada gelişmeye başlıyor. 14. haftada ise oluşumunu tamamlıyor. Bu izleri bu denli iddialı yapan şey ise elbette hiçbirinin tıpatıp birbirine benzememesi.

Parmak izlerini oluşturan çıkıntılara dermatoglif deniyor. Öyle ki Mısır hiyerogliflerini anımsatan bu çıkıntılar, anne-baba genetiğini ve annenin rahmi hakkında eşsiz bilgiler veriyor.

Hepimizin bildiği gibi parmak izi desenleri bir hayli karmaşık.

Ancak halka, girdap ve kemer ismi verilen desenler çok yaygın. Hatta temel olarak her insanın parmak izi bu üç temel desene sahip. Farklılık, bu desenler üzerindeki küçük fakat oldukça ayırt edici olan desenlerin yönü veya çizgilerin sayısı ile ortaya çıkıyor.

Desen ve çizgilerin çeşitliliği ise birçok genin ve rahmin, anlaşılması güç kombinasyonu ile oluşuyor.

Öte yandan bazı parmaklar, diğerlerine göre daha benzer desenlere sahip.

Mesela yan yana duranlar. Sağ serçe parmak izi genellikle sağ yüzük parmakla benzerlik gösteriyor. Fakat aynı durum sağ orta parmak ile sol orta parmak arasında yok.

Yani bir elin yan yana duran parmakları, birbirine benzerlik gösteriyor ancak sağ ve sol el arasında aynı durum geçerli değil. Bilim insanlarına göre bunun sebebi, genlerin konumu ile ilişkili ve fakat henüz net bir bilgi yok.

Ayrıca bu benzerlikler ve farklılıklar, ellerin gelişim sırasında konumlandırılması ile ilgili de olabilir. Örneğin anne karnında bebeklerin elleri, çoğunlukla yumruk benzeri bir pozisyonda oluyor.

Yumruğun iki farklı kenarında baş ve serçe parmak olduğu için, onların birbirine ve aynı elin diğer parmaklarına benzer olma ihtimali de çok daha düşük oluyor. Özetle parmak izlerinin oluşum süreci bir hayli karmaşık. Bu noktada genler ve anne karnında yaşananlar ayırt edici oluyor.

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