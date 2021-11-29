Sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın önü alınamazken ikinci el piyasası da son iki yıldır olduğu gibi yukarı seyrini sürdürüyor. Öyle ki 41 bin ikinci el araca ait ilan, sadece son 24 saatte ortalama yüzde 11 civarı yükseldi. Sektör uzmanları, bunun nedeninin ÖTV düzenlemesi olduğunu öne sürüyor.

Türkiye'de otomotiv sektöründe akılalmaz olaylar yaşandığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Özellikle dolar kurunun etkisi ve koronavirüs pandemisinin üretimi aksatmasıyla sıfır araçlara ulaşmanın imkansız hale geldiği bir dönemde, ikinci el otomobil fiyatları da görülmemiş seviyelere ulaştı. Yapılan son incelemeler, yalnızca son 24 saatte 41 binden fazla ikinci el otomobil fiyatına yüzde 11 civarında zam geldiğini gözler önüne seriyor.

Kasım ayının otomotiv sektörü için zorlu geçtiği aşikar. Zira sıfır otomobil fiyatlarına neredeyse 3 kez zam geldi. Zamlar nedeniyle ÖTV dilimi değişen araçlardaki fiyat artışı ise daha da yüksek oldu. İkinci el piyasası ise artık fırsatçılığın dibini sıyırmaya başlamış durumda. Zira popüler araç satış sitelerinde beyin yakan fiyatlar var. Sektör kaynakları, yaşanan olayların başlıca nedeninin ÖTV sistemi olduğunu düşünüyorlar.

500 bin TL'ye Renault Clio alır mısınız?

Yukarıda, malum sitede yer alan bir ilanı görüyorsunuz. Araç, 2020 model Renault Clio (Icon). Anladığımız kadarıyla, araç satın alındıktan sonra kullanılmamış. Sahibi, bu araç için 483 bin 500 TL istiyor. Renault'un internet sitesinde yaptığımız incelemelerde, sıfır modelin 355 bin TL'lik etikete sahip olduğunu görüyoruz. Benzer bir durum, Volkswagen Golf'te de var. Bir araç sahibi, Golf'ünü tam 900 bin TL'den satışa koymuş durumda. Aracın Volkswagen'in internet sitesindeki fiyatı ise 585 bin TL.

Sektör kaynakları, ÖTV sistemine yeni düzenleme istiyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre dolar kurundaki oynaklık, sıfır araç fiyatlarını olması gerekenden daha fazla artırıyor. Zira araç fiyatındaki kur artışı, ÖTV dilimini yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarabiliyor. Bu da 60 bin TL gibi dudak uçuklatan ekstra zamma yol açabiliyor. İşte bu da ikinci el fırsatçılarına yarıyor. Kaynaklara göre ÖTV dilimlerine yeni bir düzenleme yapılır ve yüzde 60, yüzde 70 gibi yeni kademeler getirilirse, fiyat artışları dizginlenebilir.

Yetkililer, otomotiv sektöründeki genel durumla ilgili de açıklama yaptılar. Örneğin Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sıfır araç fiyatlarının son 1 yılda yüzde 100 arttığını ifade ediyor. otomerkezi.net’in CEO’su Muhammed Ali Karakaş'a göre ilan siteleri sıfır kilometre araç satışlarını yasaklamalı. Şayet böyle bir durum olursa, karaborsa düzeni ortadan kalkacak. Bu da piyasanın kendi kendini düzeltmesine yol açacak. Ancak böyle bir kararın alınıp uygulanabilmesi, pek de makul görünmüyor...