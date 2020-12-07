İkinci El Otomobil Fiyatları Son 1 Yılda İlk Kez Düştü

Cardata tarafından paylaşılan verilere göre ikinci el otomobil fiyatları son bir yıl içinde ilk kez düşüş gösterdi. Sektörden isimler, fiyatların önümüzdeki dönemde daha da düşeceğini öngörüyorlar.

COVID-19 pandemisi, tüm sektörler gibi otomotiv sektörünü de derinden etkiledi ve 2020 yılı boyunca otomobil fiyatları yarınları yokmuşçasına artış gösterdi. Hem koronavirüs nedeniyle fabrikaların kapatılıp yeni araç üretiminin azalması, hem de sosyal mesafe kuralları gereği daha fazla insanın toplu taşıma yerine özel araçlara yönelmesi otomobil satışlarındaki arz-talep dengesini alt üst etmiş, fiyatların ışık hızıyla artmasına neden olmuştu.

Pandemide ikinci dalganın çok sert geçmesi ve ekonomik bir belirsizliğin varlığı, otomobil satışlarını olumsuz etkilemeye başlamış gibi görünüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan verilere göre kasım ayın otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 azalarak 80 bin 141 adet oldu. Ancak sektör, satışların 90 bin barajını aşacağını öngörüyordu.

"En düşük ÖTV bareminde sadece 5 araç modeli kaldı"

Konuyla ilgili olarak Dünya.com’a konuşan ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, satışların beklentilerin altında kalmasıyla ilgili olarak “Türk Lirası'nın değerlenmesi tüketici nezdinde fiyatların düşeceği beklentisini yarattı. Yeni uygulamaya alınan pandemi önlemleri, toplum üzerinde bir miktar moral bozukluğuna neden oldu. Bu da satışlara olumsuz yansıdı. En düşük ÖTV bareminde sadece 5 araç modeli kalınca tüketicinin tercih imkanı son derece kısıtlandı.” ifadelerini kullandı.

Yine Dünya.com’a konuşan ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın ise düşüşü şu üç maddeye bağlıyor:

2. el araç satın almak isteyen tüketiciler, geri gelen döviz kuru nedeniyle elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip aracını satmayı ileri bir tarihe öteledi.

nedeniyle elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip aracını satmayı ileri bir tarihe öteledi. Dövizde, ekonomide ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin otomobil satın alma kararını “bekle-gör” politikası izlemeye yöneltti. Bu yüzden ikinci el ve sıfır araca olan talep kasımda düştü.

tüketicilerin otomobil satın alma kararını “bekle-gör” politikası izlemeye yöneltti. Bu yüzden ikinci el ve sıfır araca olan talep kasımda düştü. Sıfır araç satın alma kararından vazgeçen tüketici, elindeki 2.el aracı takas olarak da kullanmadığı için piyasada arz azaldı.

Hem fiyat düşüşü hem de faiz kampanyaları birer birer açıklandı

Yalçın, 2. ele olan talebin azalmasının, fiyat düşüşünü de beraberinde getirdiğini belirterek, “Son 1 yıldır yükselen 2.el araç talebi ve fiyatları ilk kez düştü. Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli 2.el araç tutan esnaf ve satıcı da bu koşullarda daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp fiyatları düşürdü. Kasım ayındaki 2.el’deki fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6-12 arasında olduğunu gözlemledik.” şeklinde konuştu.

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız ise tüketicilerin araç alması için doğru zamanın yaklaştığını ifade etti ve “Kurlardaki düşüşün sıfır araç fiyatlarına kampanya olarak yansımasını bekliyorduk, tüketiciler de bu beklentide olduğu için son bir aydır beklemeye geçmişti. Beklendiği gibi de oldu hem fiyat düşüşü hem de faiz kampanyaları birer birer açıklandı. Kurun bu seviyelerde dengelenmesi de bundan sonrası için hem ikinci el hem de sıfır araç alımı için uygun fırsatlar sunmaya başladı” dedi.

Oto alım satımı yapan kurumların satışlarında yüzde 90’a varan düşüşler oldu

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise daha da dikkat çekici açıklamalarda bulunarak son üç haftada ikinci el araç satışının neredeyse durduğunu ifade ederek, “Pandeminin etkisiyle kısıtlamaların artışı ve faizlerin yükselişi 15 Kasım itibariyle oto alım satımı yapan kurumların satışlarında yüzde 90’a varan düşüşlere neden oldu. Salgın ve getirilen kısıtlamalar sebebiyle vatandaş üzerinde ciddi bir tedirginlik var. Oto alım satımı yapan küçük büyük tüm ticarethanelerin kira, personel gibi giderleri aynı şekilde devam ediyor.

Panik satışlar sebebiyle fiyatlar da ani olarak yüzde 7-8 oranında aşağı çekildiği için, ikinci el oto sektöründe ciddi bir maddi kayıp ile karşı karşıyayız. Sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısı, pandeminin seyri ve fiyatlarda potansiyel bir yükseliş beklendiğinden, aklı selim tüketicinin aracını yenilemesi ya da yeni bir araç alması için aralık ayı en doğru zaman.” şeklinde konuştu.