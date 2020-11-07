Arabam.com, ekim ayı için yayınladığı raporda ikinci el otomobil pazarında en fazla ilan verilen markaları ve modelleri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre en çok ilan verilen marka Renault oldu.

Ülkemizde artan döviz kurları, gelen yeni vergi düzenlemeleri derken sıfır otomobil fiyatları son birkaç yılda çok fazla arttı. Bununla birlikte ikinci el otomobil pazarının da fiyatlarında astronomik artışlar gördük. Bu noktada ise pek çok kişi araç satın alırken daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelmeye başladı. İkinci el araç satışı platformu arabam.com, ekim ayında en fazla ilan verilen otomobil markalarına ait yeni bir istatistik paylaştı.

Yayınlanan araştırma sonucuna göre ikinci el otomobil satışlarında 100 bin TL’nin altında araba fiyatları çok az sayıda kalırken 150 bin TL üzerindeki araba fiyatlarında da yükseliş devam etti. Bununla birlikte ekim ayında arabam.com’da ilanı en fazla çıkan araba markası Renault oldu.

İkinci el araç pazarının lideri Renault

Arabam.com’un yayınladığı rapora göre ikinci el pazarında en fazla ilan verilen marka yüzde 17’yle Renault oldu. Bu markayı yüzde 13’le Volkswagen takip ederken, yüzde 9’luk oranla üçüncü olan marka ise Fiat’a gitti. Ayrıca site üzerinde verilen ilanların yüzde 72’sini otomobiller oluşturdu.

Araç modellerinde 3 araç eşit konumda

En çok ilan verilen otomobil markaları dışında bu otomobillerin modellerini paylaşan arabam.com, 3 modelin yüzde 5’le eşit orana sahip olduğunu duyurdu. Bu marka ve modeller sırasıyla Renault Clio, Opel Astra ve Ford Focus oldu. Bu otomobilleri yüzde 4’le Renault Megane, Volkswagen Passat ve Toyota Corolla takip etti.

Verilere göre en fazla satışı yapılan motor hacimleri ise 1.4 ila 1.6 arasında gerçekleşti. Bu motor hacmine sahip araçlar, hem az yakıt tüketimi hem de daha uygun fiyatlı oldukları için tercih ediliyor.

İkinci el araçlarda fiyatlar artmaya devam ediyor

Arabam.com’un yayınladığı rapora göre ikinci el araç piyasasında fiyatlar hız kesmeden artıyor. Sıfır araçların hem çok yüksek fiyatlara sahip olması hem de stoklarının bulunmamasından kaynaklı fiyatların yükseldiğini gördüğümüz ikinci el pazarında 0-50 bin TL ile 50-100 bin TL aralığındaki ilanların yüzde 2’lik düşüş yaşadığı gözlemlendi.