Türk Lirası, Son İki Yıldaki En Hızlı Yükselişini Gördü

Hafta sonu yaşanan ve Türkiye'nin gündemini bir anda değiştiren gelişmeler, piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Türk lirası, dolar kuru karşısında son iki yıldır görülmemiş bir şekilde değerlendi. Yüzde 6 seviyelerindeki yükseliş, BIST 100 Endeksi ile gram altının fiyatına da doğrudan yansıdı.

Türkiye, cumartesi gününden beri oldukça hareketli bir süreçten geçiyor. Önce cumartesi günü Merkez Bankası başkanının görevden alındığını ve yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın geldiğini öğrendik. Bunun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün akşam Instagram'da yaptığı bir paylaşımla istifa etmesi, süreci daha da hareketli hale getirdi.

Hükümet yetkilileri, an itibarıyla istifa meselesiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadılar fakat bildiğimiz bir şey varsa o da Berat Albayrak'ın resmen istifa ettiği... Çünkü kaynaklar, bilginin doğru olduğunu zaten açıkladılar. Başka bir deyişle de Türkiye'nin ekonomisinin yönetildiği koltuk, an itibarıyla boş. Ancak durum böyleyken çok ilginç bir olay yaşandı ve Türk Lirası bugün, son iki yılın en hızlı değerlenişini yaşadı.

Türk lirası, dolar karşısında yüzde 6 değer kazandı

Yapılan ve yapılmayan açıklamaların oluşturduğu belirsizliğe rağmen Türk Lirası, haftaya ciddi bir yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı 8,52 seviyelerinde kapatan dolar, Asya piyasalarının açılmasıyla TL bazında ciddi bir düşüş yaşamaya başladı. Son verilere baktığımız zamansa dolar-Türk Lirası paritesinin 8,05 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu durum, doların değersizleşmesinden değil, TL'nin değer kazanmasından kaynaklı.

Rakamlara göre Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 6 kadar değer kazanmış durumda. Bu yükseliş, son iki yılda görülmüş bir şey değildi. Ayrıca paritenin yanı sıra BIST 100 Endeksi de yükselişte. Bloomberght'de yer alan bilgilere göre BIST 100, 2.7 artış durumunda. Ayrıca bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5'i gördü. 5 yıl vadeli kredi temerrüt takas (CDS) primi ise 500'ün altına inmiş durumda.

Gram altın 500 TL'nin altına düştü

Yaşanan olağanüstü süreç, gram altın fiyatlarına da yansıdı. TL'nin değer kazanmasına paralel olarak düşmeye başlayan gram altın, ons altının fiyatının düşmeye başlamasıyla birlikte daha da sert bir şekilde düştü. Cuma günü 535 TL seviyelerinde olan gram altın, bugün 490 TL seviyelerine düştü.

Piyasalar, Türkiye'deki haberleri olumlu karşıladı

Türk Lirası'nın böyle olağanüstü bir süreçte değer kazanması, hafta sonu gelen kararlardan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Aslına bakacak olursak Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği, piyasaların genel olarak istediği ve onayladığı bir şey değil ancak Naci Ağbal'ın bu sabah yaptığı "TCMB olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır." açıklaması, faiz artırımının yakın olduğunu düşündürmüş ve olumlu olarak yorumlanmış gibi görünüyor. Ayrıca, Berat Albayrak'ın henüz netlik kazanmayan istifa süreci de görünüşe göre piyasaları memnun eden bir karar. Ancak bu kararla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifayı kabul edip etmeyeceği, TL'nin değer seyrini derinden etkileyecek gibi görünüyor.