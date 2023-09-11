arabam.com, ikinci el otomobil sektöründe durgunluk yaşandığını açıkladı. Yapılan incelemeler, al-satçıların piyasadan çekildiğini, alıcı ve satıcıların beklemeye geçtiklerini gözler önüne serdi.

Türkiye'de otomobil sektörü, son dönemlerde ilginç bir süreçten geçiyor. COVID-19 pandemisi, önce tedarik sorunları nedeniyle sıfır otomobile ulaşmayı imkânsız hale getirdi. Ardından da artan döviz kuru ve enflasyon, fiyatların uçmasına neden oldu. Tabi bunlar sizler bizler için geçerliydi. Fırsatçılar ve hazırda parası olanlar, tüm olumsuzluklara rağmen tarihin en yüksek satış rakamlarına ulaşılmasını sağladılar.

Ancak hükümet, geç de olsa bu duruma dur dedi. Son dönemlerde yürürlüğe giren düzenlemeler, fırsatçıların önlerinin kesilmesine neden oldu. Geldiğimiz son noktada, otomobillerin yatırım aracı olmaktan çıktığını görüyoruz. Hatta özellikle de ikinci el pazarı, kelimenin tam anlamıyla durma noktasına geldi. Ağustos ayı için ikinci el otomobil pazar verilerini paylaşan arabam.com, geldiğimiz son noktayı gözler önüne seriyor.

Yeni ilanların sayısında azalma var!

arabam.com tarafından paylaşılan verilere göre al-satçılar, ağustos ayı itibarıyla pazardan ayrılmaya başladılar. Hal böyle olunca ikinci el otomobil pazarı, gerçekten ihtiyacı olan vatandaşa kaldı. Tabi bunun doğal bir sonucu olarak fiyatlarda da dengeleme oluştu. Ancak piyasanın durmasına yol açan tek sebep bu değildi. Elinde araba olan ve bunu satmayı düşünen vatandaş da şu an için kararsız durumda.

Paylaşılan verilere göre aracını satmak isteyen vatandaşlar da beklemeye geçme eğilimi göstermeye başladılar. Hal böyle olunca ağustos ayında verilen yeni ilanların sayısında da azalmalar oldu. Hem almak hem de araba satmak isteyenin kararsız kalması, ikinci el piyasasının bir süre daha durgun sürmesine yol açabilir. Tabi bunlar yaşanırken sıfır otomobillerin bollaşmaya başladığı gerçeğini de unutmamak gerek. Bu durum, ikinci el otomobillerde ekstra fiyat düşüşlerine neden olacaktır.

İşte hükümetin otomobillerle ilgili hamleleri: