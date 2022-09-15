Hükümetin otomobil sektörünü normale döndürme amacı güden planı resmen başladı. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan, bugün itibarıyla da yürürlüğe giren bildiriye göre yeni bir araç alan kişiler, ilk tescil süresinin üzerinden 6 ay ya da 6 bin kilometre geçmeden aracını satamayacak.

Türkiye'de bir sıfır otomobil sahibi olmak, son dönemlerde neredeyse imkansız hale geldi. Bir yandan çip krizi ve sıfır araç kıtlığı, diğer yandan ise fiyat patlaması derken, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar umutlarını başka baharlara ertelediler. Bunun farkında olan devlet de bir süredir çözüm arayışında. Hatta Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklama ile satış kısıtlaması geleceğinden bahsetmişti.

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlanan, bugün itibarıyla da yürürlüğe giren bildiriye göre vatandaşlar, sıfır araç satın aldıktan sonra ya 6 ay boyunca kullanmak zorunda kalacak ya da satıştan sonra 6.000 kilometre yol yapacak. Bu şartlar sağlanmaz ise o aracın bir kez daha el değiştirmesi mümkün olmayacak. İddiaya göre bakanlık, bu kısıtlamaya uymayan vatandaşlara çok ciddi para cezaları uygulayacak. Ancak bu cezanın tutarına ilişkin hiçbir bilgi söz konusu değil.

6 ay veya 6.000 km kısıtlaması geldi!

Yeni düzenlemeye göre; ikinci el araç ticaretiyle uğraşan kişiler, 1 Temmuz 2023 tarihinden önce otomobil ve arazi araçlarının ilk tescil tarihinin üzerinden 6 ay veya 6.000 km geçmeden araçların satışını gerçekleştiremeyecek. Bununla birlikte Ticaret Bakanlığı, bu süreyi altı aya kadar uzatabilecek. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten tescil edilen araçların satışı ise 15 Eylül 2022 (bugün) tarihine kadar yeni düzenlemeye takılmadan gerçekleştirilebilecekti.

Yapılan bu yeni düzenlemenin geçici olduğunu da yukarıda yer alan ilk maddede görebilirsiniz. Ancak düzenlemeye uymadan araç satışı yapacak olan kişilere ne gibi cezai yaptırımlar uygulanacağı henüz açıklanmadı.