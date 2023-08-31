Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında ilan siteleri ile ilgili önemli bir düzenleme yer aldı. Düzenlemeye yürürlüğe girdikten sonra 2. el otomobil, ev, arsa gibi taşıtlar ya da taşınmazlar ilana konulmadan önce kimlik doğrulaması yapılması gerekecek. Herkes kendi aracını ya da taşınmasını ilana koyabilecek. Başkalarına ait araç ya da taşınmazları ilana koyabilmek için yetki alınması gerekecek.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında ülkemizde hizmet vermekte olan ikinci el ilan siteleri ile ilgili önemli bir karar yayımlandı. Hükümet, bu platformlarda otomobil ve taşınmaz satışı için ilan veren bireylere yönelik yeni zorunluluklar getirdi. Görünen o ki ikinci el otomobil fiyatlarının dizginlenmeye başlamasıyla, hükümet konut fiyatlarına odaklanmaya başladı.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", ilan sitelerinde yeni bir dönem başladığını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte yeni düzenlemelere yakından bakalım.

Başkasının malını satmak zorlaştırıldı!

Resmî Gazete'de yayımlanan ve en önemli maddesi iki ay sonra yürürlüğe girecek düzenleme, başkasına ait malların satışını zorlaştırıyor. Diyelim ki satmak istediğiniz bir otomobil var. Bugüne kadar bu otomobili isterseniz kendiniz, isterseniz de bir başkasına sattırabiliyorsunuz. Bu sürecin nasıl yaşandığına ilişkin hiçbir düzenleme yoktu. Ancak yeni düzenleme ile bu durum değişecek.

Artık başkasına ait bir malı satmaya çalışan kişi, ilan sitesine kişisel bilgilerini doğrulayacak. Bu bilgiler arasında T.C. kimlik numarası da bulunuyor. Ayrıca; bundan sonra bir araba veya taşınmazın satışı için yetkilendirme zorunlu olacak. Birisi, ikinci dereceye kadar akrabalarının ve kan bağı olmayan birinin -yetkilendirilmiş olması koşuluyla- mallarını satabilecek. Ancak bunu yapabilmesi için ilanı yayınlamadan önce doğrulama yapılacak.

Para cezası uygulanacak!

Resmî Gazete'deki karara uymayanlar hakkında para cezası uygulanacak. Bu ceza, 100 bin TL'ye kadar çıkabilecek.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te şöyle deniyor:

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

“c) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.”

“ç) İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.”

“f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

Düzenlemenin tamamına ulaşmak isteyenler buraya tıklayabilir.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te ise şöyle deniyor

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkranın mevcut (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:”

“c) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlamasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.”

“ç) İlana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.”

“f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.”

Düzenlemenin tamamına ulaşmak isteyenler buraya tıklayabilir.