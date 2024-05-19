Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin bazı beyin hastalıklarında semptomları arttırdığını ortaya çıkardı.

Yeni bir araştırma, beyin hastalıklarının semptomlarının iklim değişikliği ve küresel ısınma ile birlikte daha da arttığını açıkladı. Felç, migren, menenjit, epilepsi, MS, şizofreni, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların semptomları, artan sıcaklıklarla birlikte daha da ağır bir şekilde gözlemlenmeye başladı.

Araştırmacılar, normallerin çok dışında seyreden sıcaklıklarda yaşanan ölümlerin %20'sinin beyin hastalıklarından kaynaklandığını ifade ederken olağandışı hava koşullarının da insan beynini olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Bu durumun nedeni olarak ise beynimizin çalışma koşullarını gösteriyorlar.

İnsan beyninin limitleri zorlanıyor.

İnsanları bir bilgisayar gibi düşünürsek, beynimiz bizim işlemcimiz oluyor ve sistemimizin düzgün bir şekilde çalışmasından, önlemler almaktan da o sorumlu. Öte yandan bu işlemcimiz hâlihazırda limit sıcaklıkta ve limit devirde çalışıyor. Bu yüzden çevrenin daha da ısınması ya da sistemi daha da zorlayacak yeni, dengesiz işlemlerin -mesela çevresel sorunların- işlenmesi ile birlikte bir noktada işlemcilerimiz arıza verebiliyor. Bu yüzden de sistemde işlemler doğru şekilde ya da doğru sırayla yapılamadığı için hatalarla karşılaşıyoruz. En azından bilim insanlarının yaptığı açıklamalar bu şekilde.

Araştırmacılar, bu durumun küresel etkisinin daha da büyük olabileceğini, beyin rahatsızlıklarından muzdarip pek çok kişinin orta alt gelir grubunda yer aldığını ifade ediyor. Bilim insanları şimdi bu etkilerin tespiti ve tedavisi için daha kapsamlı araştırmalar yapılması çağrısında bulunuyor.