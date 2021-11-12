Osmaniye’de bir dolandırıcı, ikinci el otomobil ilanında gördüğü bir aracı kendisininmiş gibi iletişime geçtiği bir başka alıcıya sattı. Aracın devir işlemleri de tamamlandı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ikinci el alışverişlerde dolandırıcılar kendilerini gösterebiliyorlar. Öyle ki ikinci el internet sitelerinde farklı ilanlardan alınan fotoğraflarla açılan sahte ilanlar da görebiliyoruz. İkinci el alışverişte dolandırıcılık örneklerineyse geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Nurettin Bozan, 233 bin TL fiyata sahip otomobilini satmak için ilan açtı.

Bozan’ın açtığı bu ilana kendisini uzman çavuş olarak tanıtan Ferhat Yılmaz adlı bir kişiden cevap geldi Yılmaz, otomobili satın almak istediğini, ancak kendisinin il dışında olduğunu söyledi. Ardından Bozan’a ‘söylediği yere giderek’ oradaki kişi ile satış işlemlerini yapmasını istedi. Ferhat Yılmaz, bunun ardından henüz otomobili satın almamışken bir başka kişiyi arayarak satılık otomobili olduğunu, satın alıp almak istemediğini sordu.

Başkasının arabasını kendisininkiymiş gibi sattı:

Ferhat Yılmaz, otomobil halen Nurettin Bozan’a aitken aynı otomobilin satışı için konuştuğu kişiyle 150 bin TL’ye anlaştı. Yılmaz, anlaştığı kişiye otomobili az sonra kuzeninin kendisine getireceğini söyledi. Ferhat Yılmaz’ın Bozan’a ‘söylediği yere giderek’ ifadesindeki söylediği yerse şimdi anlaştığı kişinin yeriydi.

Ferhat Yılmaz, otomobilin asıl sahibi Nurettin Bozan’a 233 bin TL’lik para gönderdiğine dair sahte dekont gönderdi. Bu arada Ferhat Yılmaz, aracı satmak üzere 150 bin TL’ye anlaştığı kişiden de parayı aldı. Tüm bunlardan habersiz olan Nurettin Bozan, Ferhat Yılmaz’ın otomobili 150 bin TL’ye sattığı kişiyle birlikte notere gitti. Burada da aracın devir işlemleri gerçekleşti ve araç, Ferhat Yılmaz'ın anlaştığı kişinin üstüne geçti.

Nurettin Bozan, bu olayın ardından polise başvurdu. Ferhat Y. isimli bir kişinin daha yine aynı gün farklı bir ilçede bir başkasının otomobilini 165 bin TL’ye başkasına sattığı ortaya çıktı. Polis, her iki dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.