TOGG CEO'su: C Segment Sedan Üzerinde Çalışmalar Başladı

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, otomobillerin tanıtım etkinliğinden bu yana görmediğimiz C segment sedan üzerinde çalışmaların başladığını açıkladı. TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı model çıkarmayı planlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın geçtiğimiz ay 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olacağını açıkladığı TOGG, son günlerde de önemli görüntülerle karşımıza gelmişti. Tamamen elektrikli yerli otomobilin montaj görüntüleri paylaşılmış, ardından aracın İstanbul Park pistindeki test sürüşü görüntüleri yayınlanmıştı.

Bugünse TOGG’la ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın “Honda’daki en önemli şeyi” aldık açıklamasıyla Honda’nın Gebze’deki kapanan fabrikasının müdürü Murat Akdaş’ın TOGG’a dahil edildiği ortaya çıkmıştı. Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibinin yanı sıra bugün, Honda’dan ayrılan diğer nitelikli elemanların da fabrikanın kurulması sonrasında işe alınacağı öğrenildi.

C-sedan üzerinde çalışmalar başladı:

İlk tanıtım etkinliğinde 2030 yılına kadar 5 farklı elektrikli otomobil modeli üretmeyi hedeflediğini açıklayan ve yakın zamanda Honda Civic üretilen fabrikanın müdürünü bünyesine katan TOGG, bugün önemli bir gelişme daha paylaştı. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, bugünkü açıklamasında planın ikinci adımı olan C segment sedan ile ilgili çalışmaların başladığını duyurdu.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde projede planladıkları şekilde ilerlediklerini belirterek “"Gece gündüz büyük bir heyecanla, bitmeyen, tükenmeyen enerjimizle hep beraber hissedarlarımız ve bizi destekleyen bütün paydaşlarımızla çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.