Geçtiğimiz gün Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan sorunlar nedeniyle uzun süreliğine servislere erişim sağlanamamıştı. Bu durum da birçok yetkili ismin açıklamasını beraberinde getirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yerli ve milli yazılımlara yönelmek gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz gün Facebook, ara sıra gerçekleşen kesintilerinden biriyle daha karşımıza çıkmıştı. Alıştığımızdan daha uzun süren bu durum sebebiyle Facebook çatısı altında bulunan Instagram ve WhatsApp’a da erişilemiyordu. Söz konusu üç uygulama hem ülkemizde hem de dünyada yoğun olarak kullanıldığından panik de yaşanmıştı. Bu kaos içinde Mark Zuckerberg'ün yaşadığı servet kaybına değinmiyoruz bile.

Neyse ki uzun sürmüş olsa da sorun giderildi ve kullanıcılar yeniden söz konusu uygulamalara ve hizmetlere erişebilmeye başladı. Fakat durumun bıraktığı büyük etkiyle sosyal medya da yetkili isimlerden, bu tür durumlara karşı önlem almaya yönelik açıklamalar geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise yerli ve milli yazılımlara yönelmenin gerekliliğine değindi.

Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara yönelmek artık bir zorunluluk:

Yaptığı paylaşımlarda Altun, şu sözlere yer verdi:

“Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir.”

“Dünyaya “alternatifsiz” denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır.”

“Yaşanan sorun ayrıca hepimize asında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir.”

“Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur.”

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir, çalışmaya devam etmektedir.”

Dün ne yaşandı?