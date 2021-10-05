Dün akşam saatlerinde Facebook ve Facebook'a ait hizmetlerde kesinti yaşanması, dünya genelinde infiale yol açtı. Elbette bu denli büyük bir kriz, şirketin hisseleri ile Mark Zuckerberg'in kişisel mal varlığını da doğrudan etkiledi.

Dün gece, internet tarihinin en büyük olaylarından bir tanesi yaşandı. Facebook ile Facebook'a ait olan Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi hizmetler, 5 saat civarında hizmet veremedi. Tüm dünya, sayısız komplo teorisiyle çalkalanırken gece saatlerinde sorunlar çözüldü ve başta WhatsApp ile Instagram olmak üzere platformlar, yeniden hizmet vermeye başladı.

Facebook gibi devasa bir şirketin saatler boyunca hizmet veremiyor oluşu, şirketin hisse senetlerini de doğrudan etkiledi. Öyle ki saatler içerisinde yüzde 5 gerileyen hisseler, şirket kurucusu Mark Zuckerberg'in 6,7 milyar dolar kaybetmesine yol açtı. Bu devasa kayıplar, Mark Zuckerberg'in en zenginler sıralamasını bile etkiledi. Zuckerberg artık, Bill Gates'in arkasında yer alıyor ve dünyanın en zengin beşinci insanı. Facebook kurucusu, krizden önce Bill Gates'in önündeydi.

Facebook hisselerindeki düşüş, grafiklere böyle yansıdı

Eylül ayının ilk yarısında 380 dolar seviyelerinde işlem göre Facebook hisseleri, yaşanan krizden önce de düşüş eğilimdeydi. Bunun nedeni, son günlerde Facebook'la ilgili gündeme gelen iddialardı. Tüm bunların üzerine bir de erişim kesintisi yaşanması, Facebook hisselerinin 322 dolar seviyesine kadar gerilemesine yol açtı. Şimdilerde bir nebze de olsa toparlanma emaresi gösteren hisseler, 326 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Mark Zuckerberg'in mal varlığına baktığımızda ise 116,8 milyar dolarlık varlık ile karşılaşıyoruz. Forbes'in anlık verileri, Zuckerberg'in mal varlığında yaşanan kaybın Facebook hisselerinin toplarlanması ile biraz düştüğünü ortaya koyuyor. Öyle ki Zuckerberg'in mal varlığı, saat 10:15 itibarıyla 5,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş durumda.