Ev kiraları almış başını gidiyor. Durum böyleyken bir yandan da ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ev sahipleri evlerindeki odaları kiraya vermeye ve ev arkadaşı aramaya başladı. İnternette binlerce ilan var ve bu ilanlar arasından size uygununu bulmak da oldukça zor. İlanlar arttıkça da bir o kadar garipleşiyor. Sizler için internette karşılaştığımız garip ilanlardan bazılarını derledik.

İnternetteki emlak sayfalarında bazen oldukça ilginç ilanlara denk gelebiliyoruz. Son zamanlarda okulların açılmasıyla birlikte ‘ev arkadaşı’ ilanları da epey arttı. Hatırlarsınız ki bir dönem ‘erkek yanına bayan ev arkadaşı’ ilanları epey tepki çekmiş, sosyal medyada günlerce bu ilanları konuşmuştuk.

Aslında bir erkeğin bir kadınla ev arkadaşlığı yapmak istemesi veya tam tersi şekilde bir kadının bir erkekle ev arkadaşlığı yapması normal bir durum. Ancak ilanların bir kısmı oldukça ilginç 'istekler' içeriyor ve bu durum ilanların art niyetli olabileceğini düşündürüyor. Bugün ise ekonomik koşullar sebebiyle pek çok insan kendi oturduğu eve bile ev arkadaşı aramaya başladı. Ortaya da ilginç ve absürt denebilecek ilanlar çıktı...

Yaşımızdan mesleğimize, kötü alışkanlıklarımızdan fikirlerimize kadar her şeye karıştıktan sonra son darbeyi vurmuş: "Yatak odasında kalabilirim..."

Tam memura veya 'bayana' özel ilanlara alışmıştık ki bu defa da 30 yaş sınırına takılıyoruz. İlan sahibi ‘öğretmenimizin’ tek şartı bu da değil. Sigara kullanan kişilere de epey sinirlenmiş.

Ancak sözlerine devam ederken sigara içenleri bir kenarıya bırakıp “Bazen benim de yatak odasını kullanabileceğim şekilde...” sözleriyle devam etmiş. Tabii bunun ne anlama geldiğini tam olarak anlayamadık. Umuyoruz ki kötü bir niyetle yazmamıştır.

Nitekim kendisi de üslubunun bir miktar sert olduğunun farkında olacak ki sözlerine “Buradaki üslubumla ilgili istediğinizi düşünmekte serbestsiniz ama lütfen rahatsız etmeyin, kalbinizi kırarım, dilerseniz daha önceki ev arkadaşlarımla görüşerek samimiyet, kibarlık ve cömertliğim hakkında bilgi alabilirsiniz” sözleriyle devam etmiş. Yorumu size bırakıyoruz.

Buram buram iyi niyet(!) kokan ilanlar da var.

Bu tarz uygulamalar aslında yurt dışında oldukça yaygın. Ancak bizim ülkemizde çok da fazla gördüğümüz bir şey değil. O sebeple de gördüğümüz zaman 'ilginç' bulabiliyoruz.

Bu ilanda ise durum diğerlerinden biraz daha farklı. İlan sahibi 'kendi kızımız gibi olacak' derken aslında konuyu bizim yerimize özetlemiş. Ancak kimseye güvenemediğimiz bu devirde maalesef ki başka birisinin evinde 'kızları gibi olmak' bir yana dursun, başkasının elinden yemek yemek bile birçoğumuz için oldukça zor.

Ah erkekler ah... Ne yaptınız ki hemcinslerinize?

Ve bir baba da oğluyla birlikte onlarla yaşayacak 'bayan' ev arkadaşı aramaya başladı...

Neyse en azından neden 'bayan' ev arkadaşı aradığını da açıklayanlar var.

Özür dileriz erkek kardeşler...

İlanın Türkiye'de olması dışında bir sorun yok gibi.

"Eğlenmeyi seven ama dozunu kaçırmayan 'donanımlı' ev arkadaşı" mı?

"Valizini alıp gelebilir..."

Hem yabancı dilinizi geliştirip hem de balkonda(!) uyuyabiliyorsunuz. İyiymiş...

Bir erkeğin bir kadınla veya bir kadının bir erkekle yaşamak istemesinin normal olduğunu biraz önce de söyledik. Ancak yukarıda görmüş olduğunuz ilanların bazılarında bu istekler çeşitli sebeplere bağlanmış. Genel olarak kadınların daha temiz ve titiz olduğu algısı olsa da pek çok kadından daha temiz olan erkekler de olduğunu unutmamak lazım.

Peki sizin karşılaştığınız en ilginç ilan neydi? Bir erkek ya da kadın olarak ev ararken zorlanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kiralık ev ilanlarında daha önce de ilginç terimler görmüştük.