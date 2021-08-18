Harvey Law Group'un İstanbul'da açtığı ofis, Türkiye'de yeni bir tartışmayı başlattı. Twitter kullanıcılarının ciddi bir bölümü, 250 bin dolarlık yatırımla vatandaşlık verilmesine şiddetle karşı çıkıyorlar. Bazı kesimlerse durumun diğer ülkelerde de böyle olduğunu düşünüyorlar.

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları bugün, İstanbul'a ofis açan vatandaşlık danışma şirketi Harvey Law Group'un yönetici ortaklarından Jean-Francois Harvey'in yaptığı açıklamaları konuşuyor. Henüz resmi rakamların açıklanmadığını ancak Türkiye'nin yatırım ile vatandaşlık alma başvurularında zirvede olduğunu söyleyen Harvey, Türkiye'nin ABD'yi bile geride bıraktığından bahsetmişti.

2018 yılında Hükümet, eskiden 1 milyon dolar olan yatırım ile başvuru alma başvuru bedelini 250 bin dolara indirmişti. Haliyle Türkiye'de 250 bin dolar karşılığında bir ev alan yabancı uyruklu bile Türk vatandaşlığı almaya hak kazanmış oldu...

Emlak sitelerinde, vatandaşlık alınabilecek sayısız ilan var

Jean-Francois Harvey'in yaptığı açıklamalar, popüler yayıncılardan Jahrein tarafından dile getirildi. Emlak sitelerinden bir tanesini kullanarak bazı görüntüler paylaşan Jahrein, "citizenship" yani vatandaşlık ibaresi kullanan yüzlerce ilan olduğunu söyledi. Yaptığımız kontrollerde, böylesi bir durumun gerçekten de var olduğunu, fiyatı 250 bin dolar ve üzerine tekabul eden 400'den fazla ilan bulunduğunu görüyoruz. Bu ilanların çok büyük bir bölümü İstanbul'da yer alıyor.

Yapılan paylaşımlar üzerine Twitter'da başlayan tartışmalara, yüzlerce kullanıcı dahil oldu. Kimileri bu tür uygulamaların bütün ülkelerde olduğunu söylerken kimi kullanıcılar ise 250 bin dolara vatandaşlık satmanın doğru olmadığını savundular. Siz değerli okurlarımız bu konuyla ilgili ne düşünür bilemeyiz ancak konuyla ilgili bazı paylaşımları sizler için derledik...

İşte Türkiye'nin yatırımla vatandaşlık vermesine ilişkin yapılan bazı paylaşımlar: