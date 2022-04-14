Tartışma Yaratan Ev İlanları: "Türk Müşteriye Uygun Değil"

Türkiye'de konut fiyatları giderek artmaya devam ederken son günlerde ilan sitelerinde dolaşanlar şok açıklamalarla karşılaştı. Bazı ilanlarda "Türk müşteriye uygun değil" gibi ifadeler yer alırken ev arayanlar, kendi ülkelerinde dışlanmalarına tepki gösterdi.

Yüksek enflasyonla birlikte özellikle satılık ve kiralık konut fiyatlarında astronomik artışlar görülürken, yeni bir ev kiralamak isteyenlerin önüne son zamanlarda bir engel daha çıkmaya başladı. Kiralık konutların listelendiği ilan sitelerinde bazı ilanlarda “Türkler aramasın, sadece yabancıya kiralık.” gibi notlar görüldü.

Özellikle İstanbul’un Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçelerindeki evler için oluşturulan ilanlar, Arap müşterilere odaklanıyor. İlan bilgilerinin tamamen Arapça yazıldığı bazı ilanlarda ‘Türkler aramasın’ın yanı sıra “Vatandaşlığa uygun” gibi ifadeler de yer alıyor.

İşte o tartışma yaratan ilan:

Cumhuriyet’in haberine göre İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, bu ilanların ardındaki isimler hakkında yaptıkları açıklamada “Genelde daha proje halinde olan ve piyasaya sokulmayan işlerle anlaşıyorlar. Bu şekilde istedikleri gibi yüksek fiyattan satış yapabiliyorlar.” açıklamasında bulundu.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı Hakan Doğan ise “Denetimsiz durumda olan bu işletmeler ayrıca yabancılara satış başta olmak üzere birçok iş ve işlemde mağduriyetlere yol açıyor. Hatta verdikleri yüksek ilanlar ile piyasayı bozuyor, fiyatın yukarı yönlü gidişine sebep oluyorlar.” açıklamasında bulundu.

Konut piyasası yabancıların eline geçerken, yabancılardan istenen yüksek kiralar piyasa ortalamasını artırıyor. Türk kiracılar ise kendi ülkelerinde ev bulamamaya devam ediyorlar...