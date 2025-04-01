Laptop kullananlar için elzem bir araç olmasa da masaüstü bilgisayarcılar fare yani mouse deyince bazen ilginç tasarımların peşinden gidebiliyor.

Kişileştirilmiş veya ergonomik seçeneklerin yanı sıra bazı tasarımlar var ki âdeta sıradanlıktan çıkıp sanat eserine dönüşüyor.

Bazıları tabii ki “Bunu çok mu düşündünüz?” dedirtecek cinsten ama bazıları da insanın bir iştahını kabartıyor.

Hem masaüstünden hem de hesap makinesinden vazgeçemeyenlere.

Tanıdığınız bir muhasebeci varsa alın size mis gibi bir hediye. Canon X Mark Mouse aynı zamanda hesap makinesi olarak da kullanılabiliyor. Bazen tuşlardan vazgeçemiyor insan…

İşte bu da ağaç faresi:

Hem kolay tıklama hem de ergonomi için düşünüldüğü söylense de bu fareyi yakalarken elimizin uyuşacağı kesin. Ne diyelim belki de güzel bir dekorasyon ürünü olur.

Kirpiden bozma fareye benzese de özel bir amaç için üretilmiş.

HedgeHog 'Hoglet' fidget faresi, çoklu sensör deneyimiyle otizm spektrumunda olan veya DEHB'si olan kişiler için özel olarak tasarlanmış.

Akıllı saatler yokken akıllı mouse’lar vardı.

CalHealth Inc. 'MDMouse' açılır kapanır tıbbi monitörü ile kan basıncını ölçüyor. Bir yerden sonra tik gelirdi herhalde!

LEGO sevenler buraya!

Yapı bloklarından esinlenen bu mouse tasarımı ile sıkıcılıktan biraz uzaklaşabilir, çocukluğunuza dönebilirsiniz. Gerçi o çıkıntılar nereye kadar konforlu olabilir, emin olamadık.

Bi’ fena değil sanki?

Lazer işaretçisi de olup bilgisayarınızdan 4 metre kadar uzakta bile kullanabileceğiniz bu mouse’u bir denemek istedik.

İnternette gaza basmaya hazır mısınız?

E bu kadar tasarımın arasında bir araba mouse’u olmazsa zaten ayıp olurdu. Bunun yanı sıra tabii ki internette daha birçok araba modelinin mouse tasarımını bulabilirsiniz.

Kabul et, bana ihtiyacın var. Bağlandık.

Ironman hayranlarının masasında olmalı dediğimiz bu ürün için çok söze de gerek yok. Keyifli kullanımlar.

Ah be ablacım, acımayacak mı o eller?

Tamam bazılarımız şatafat, boncuk, süs seviyor ama habire elimizin altında olacak, konfor aradığımız bir ürün için bu fazla değil mi?

Gösteriş demişken…

Bir tasarım yarışması için dizayn edilmiş Swarovski Mouse’u kullanmaya kıyamaz insan ya…

E biraz da havalılardan bahsedelim.

Microsoft’un 2010’da “V” şeklinde tasarladığı “eVouse”, yeşil ışığıyla da oldukça havalı gözüküyor.

Tüyler biraz diken!

Son mouse tasarımımızda gerçek koyun kemikleri var. Tasarımcısı koyunların gerçekten öldüğünden emin olduktan sonra kemiklerinden mouse tasarlıyor. Hayır da başka bir işin mi yoktu be abicim!

Sizin beğendiğiniz hangisi oldu?

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