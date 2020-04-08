Bilgisayardan Soğutan Birbirinden Kötü 15 Fare Tasarımı

Bilgisayar başında otururken konfor sağlayacak en önemli şeylerden biri faredir. Bazı fareler tasarımlarıyla ilgi çekse de şık olmaktan çok komik ve kullanışsız olabiliyor. Birbirinden kötü tasarıma sahip fareleri listeledik.

Bilgisayar ve özellikle oyun dünyasında markalar şık ve kullanışlı tasarımlar konusunda birbiriyle yarışıyor. Özellikle konu fare olduğu zaman kalitesinden önce elimize uygun mu değil mi ona bakarız. Daha sonrasında ortaya göze hitap eden bir görüntü çıkarmak amacıyla aralarından en kaliteli ve şık olanlarını tercih etmeye çalışırız.

Ancak bazı markalar yaratıcılık sınırlarını biraz zorlayarak şık olmak isterken tasarımlarıyla midemizi bulandıracak ürünler üretmeyi başarıyorlar. Sayelerinde bakarken gözlerinizi kanatacak bu fare tasarımlarını incelerken üreticilerin dalga mı geçtiğini yoksa bu fareleri piyasaya ciddi ciddi neden sürdüklerini düşünebilirsiniz.

Dandik bilim kurgu filminden fıralayan ışıklı mışıklı savaş uçağı:

Savaş uçağını andıran bu fare Star Wars hayranları ya da uçaklara şimdiden ilgisi olan çocuklar için ideal gözüküyor, ancak bu tarzda bir fare ne kadar kullanışlı olur onu bilemeyiz. Aynı zamanda üzerinde kırmızı ve mavi ledleri bulunan bu farenin siyahın dışında kırmızı rengi de mevcut.

Altın renkli beyin görünümündeki bu fare:

Şimdi zevklere ve renklere anlayış göstermek lazım ama her şeyin de bir sınırı var. Altın renkli beyin şeklinde bir fareyi bir başkasına hediye olarak alsanız da kendinize alsanız da altından pek çok anlam çıkabilir. Öyle ya da böyle bu tasarım bir zevk işi değil gibi...

Danla Bilic faresi:

Sıradaki faremiz bilgisayar başında görünümünden hiçbir zaman taviz vermeyen kadınlar için geliyor. İçerisinde bir adet far, bu farı kolayca sürebilmeniz için bir fırça ve ayna bulunuyor. Bu firmadan, ürününü makyaj vlogger faresi şeklinde lanse edip Danla Bilic'e sponsor olmasını bekliyoruz.

Tarantulalı ve akrepli bilgisayar faresi

Bazı insanlar için bırakın dokunmayı, bu fareyi görmek bile ürkütücü olabilir. Ancak yine de sanıyoruz ki değer verenler olduğu için yeryüzünde birileri, böyle bir fikre yatırım yapmış, üretmiş ve satışa sunmuş. Korku filminden fırlamış gibi duran bu farenin aynı zamanda evde istenmeyen misafir çocuklarını da kaçıracağını unutmayın.

Köpekbalığı şeklindeki fare

Eğer farklı bir tasarım arayışındaysanız ya da Jaws filminin büyük bir hayranıysanız bu fare tam da size göre. Ancak avuç içinizdeki boşluk nedeniyle kullanım rahatlığı konusunda ciddi sıkıntıları olan bir model.

Protein tozu faresi:

Tasarım açısından yine alışılagelmiş farelerin dışında kalan bu farenin şekli, spor salonu bağımlılığı bulunan bir bireyi andırıyor. Aslında fit bir vücut olduğunu varsayarsak, bilgisayarınızın başında vücudunuzu nasıl forma sokacağınızı düşünürken bu fare bir nebze de olsa sizi spor yapmaya teşvik edebilir.

Gece 12-1 halısaha maçı faresi:

Sevgili doğa severler, ve sevgili karpuz severler ya gece 12-1 halısaha maçına kaleci olarak çağırılanlar, bu fare tam size göre. Tamamen anlamsız bir tasarıma sahip olan bu fare gerçek çimenle kaplı ancak çimen görüntüsü elde ederken bir de bonus olarak bizce karpuz görüntüsüne sahip olmuş. Unutmayın ki her güzel şey emek ister ve eğer bu fareyi sürekli canlı ve yeşil tutmak istiyorsanız çimleri ara sıra sulamanız gerekebilir.

CS:GO oyuncu faresi:

Tamam kabul, bir oyuncu için uygun ama diğer herkes için oldukça saldırgan bira tasarım. Ayrıca berbat bir ergonomiye de sahip olduğu aşikar. Her tarafı plastikten yapılmış bu farenin kalitesi de resimlerden iyice anlaşılıyor.

Edward Much - Çığlık faresi:

Küçükken Çığlık filmini izlemeyi sevdiyseniz, bu fare çocukluk anılarınızı hatırlamak için birebir. Edward Much'ın tablosundan esinlenerek oluşturulan bir seri katili filmlerde gördük ama bu fare için biraz abartı gibi. Her ne kadar şekli Çığlık maskesine benzetilmeye çalışılsa da, bizce ortaya Casper tarzı tatlı bir hayalet çıkmış.

İşi biraz abartan şaka faresi:

Ünlü tasarımcı Chris Lomak tarafından tasarlanan bu fare, arkadaşlarınıza çirkin bir şaka yapmak istediğinizde alacağınız ilk hediyelerden biri. Tabii kim ardaşına bir fare ile şaka yapmak ister orası ayrı. Ancak son derece gerçekçi dokularla tasarlanan bu fare, dokunduğunuzda bir insan derisi gibi his veriyor. Altında da dişler ve dudaklardan oluşan bir ağız yapısı var.

Dünya'ya düşen son Transformers zerresinin dönüştüğü bu fare:

Yine ergonomik bir kullanıştan çok çok uzak olan bir fare ile karşınızdayız. Fare olmanın yanı sıra aynı zamanda bir çeşit dinozora dönüşebilme özelliğine sahip bu fare ile canınız istediği zaman masanızın üzerinde bir Transformers sahnesi çekebilirsiniz. Ancak ünlü yönetmen Michael Bay patlama efektlerini taklit etmek biraz zor.

Züğürdün çenesi zenginin bilgisayar keyfi faresi:

Altın külçeleri dünya ekonomisinin bel kemiği, tamam ama bu sevgiyi yeterli miktarda servetle masaüstüne taşmak için görgüsüzlükte çığır açmış olmak gerek. Ayrıca altından değil, plastikten olanı da satılıyor, artık siz düşünün.

İmleç faresi:

Fare oku şeklinde tasarlanan bu fare gerçekten de postmodern bir tasarıma sahip. İlk bakışta her ne kadar garip gelse de, bizce listedeki diğer farelerden daha yaratıcı duruyor. Diğer fareler gibi sağ ve sol tık sistemine sahip olmayan bu tasarımda gördüğünüz üzere ön ve arka tık özelliği bulunuyor. Her ne kadar kendi ellerimizle denememiş olsak da, alışılagelmişin dışında bir tasarıma sahip olduğu için kullanım kolaylığını sorgulamıyor değiliz.

Airmouse:

Bilim kurgu filminden fırlamış gibi duran bir tasarım ile karşınızdayız. Eldiven gibi elinize giyebileceğiniz bu fare Kanada’lı bir şirket tarafından tasarlanmış. Fare, aynı zamanda optik lazer teknolojisiyle çalışıyor ve şarjı bir haftaya kadar dayanabiliyor.

Dünyanın ilk oyuncu faresi telefonu:

Razer markasını oyun dünyasında tanımayanımız kalmamıştır. Oyuncular için yüksek performansta bilgisayar bileşenleri üreten bu şirket, bu sefer makro olayını biraz abartarak ortaya farklı bir iş çıkartmış. Fare elbette piyasa sürülmedi ve yapıldığı gibi 1 nisan şakası olarak kaldı. Tamamen kullanıcının konforu için tasarlanmış bu fare sadece el hareketlerinizi kolaylaştırmıyor aynı zamanda normal farelerden daha hızlı ve hatasız performans sunuyor.