Oyun dünyasında imkânsız olarak görülen bir başarı, 2024 yılının ilk saatlerinde gerçekleştirildi. NES'te bulunan Tetris oyunu, 34 yıldan sonra ilk kez bitirilebildi.

Eski oyunların büyük kısmını bitirmek teknik olarak mümkün değildir. Zira bu oyunlar, yapıları gereği belli bir noktadan sonra başa döner ancak her şey biraz daha zor hâle gelirdi. Bu yüzden de bu oyunları gerçek anlamda "yenmenin" kabul edilen tek bir yolu vardır: Oyunu çökmeye zorlamak. 34 yıldır çökmeyen Tetris, 2024 yılının ilk saatlerinde ilk defa tamamlandı.

Orijinal NES Tetris'in tamamlanması daha önce mümkün görülmüyordu, hatta pek çok kişiye göre imkânsızdı. Oyunun bir hikâyesi, seviye yapısı, skor dışında pek bir ilerleyiş olmamasını göz önüne alırsak oyunu yenmenin yolu, "killscreen" adı verilen son ekrana ulaşmaktı.

Tetris rekorları son yıllarda peşpeşe geliyor

2011 yılına kadar oyuncular, oyunda 29. seviyeden yukarıya çıkamamışlardı. Thor Aackerlund adlı bir oyuncu, parmaklarını titretme tekniğiyle 30. seviyeye ilk ulaşan isim olmuştu. Ancak ortaya çıkmıştı ki seviye 29'dan sonra tetris hızlanmayı bırakıyor. Bu rekor 2018 yılında seviye 31, 2020 yılında da seviye 35 olarak güncellenmişti. 2021 yılında düğme yumruklama stratejisi ile oyunda 40. seviyeye ulaşılmıştı. Yeni yöntemle oyuncular, tam 146. seviyeye kadar ulaşmayı başardı.

13 yaşında bir oyuncu, imkansız denileni başardı

Yeni seviye, bambaşka bir zorluk ile beraber gelmişti. Bu seviyede ortaya çıkan bir hatadan dolayı renk paleti birbirine giriyor ve ekranı görmek, oyunu okumak da zorlaşıyor. Bu seviye de geçildiğinde ise ekran artık neredeyse görülemeyecek kadar siyah hâle geliyor.

2024 yılının ilk saatlerinde 13 yaşındaki Wills "Blue Scuti" Gibson, 34 yıldan sonra oyunu yenmeyi başardı. Tetris oyunu sona geldi ve oyun tamamen dondu. Böylece Tetris çıktığından bu yana ilk kez biri oyunu tamamlamış ya da diğer bir deyişle "yenmiş" oldu.

Tetris'in ilk kez yeniliği rekorun videosu:

Orijinal tetris oyunu aslında 255 seviyeden oluşuyor ve 255. seviyeyi aşarsanız en başa dönüyorsunuz.