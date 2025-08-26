Akıllı telefonlarda ısınma sorunları, özellikle yoğun kullanımda hala önemli bir problem olmaya devam ediyor. Bu duruma çözüm arayan üreticiler, geleneksel fanlı sistemlerin ötesine geçmeye başladı. Realme’nin tanıttığı yeni model, bu alandaki en sıra dışı denemelerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, klima benzeri aktif soğutma sistemine sahip Chill Fan Phone modelini resmen duyurdu.

Realme, Fan Festivali öncesi oldukça ilginç bir telefonla sahneye çıktı. Bu yeni modelin en dikkat çeken yanı içine adeta minyatür bir klima yerleştirilmiş olması. Akıllı telefonlarda daha önce soğutma sistemleri görmüştük ama bu sefer durum biraz farklı. Bu yeni model gerçekten hava üfleyebilen fiziksel bir yapıya sahip ve bu yönüyle diğer modellerden net şekilde ayrılıyor.

Realme, Chill Fan Phone adını verdiği yeni telefonuyla soğutma işine bambaşka bir boyut getiriyor. Daha önce bazı oyun telefonlarında minik fanlar görmüştük ama bu modelde iş biraz daha ileri taşınmış. Chill Fan Phone, adeta içinde minik bir klima taşıyor. AC (air conditioning) yani klima temelli bu sistem, klasik fanlı çözümlerden farklı olarak daha güçlü bir soğutma sağlıyor.

Realme Chill Fan Phone özellikleri

Realme’nin yayımladığı tanıtım videosunda, telefonun soğutma performansı net şekilde gösteriliyor. Cihazın yan çerçevesinde yer alan küçük hava çıkışından çıkan üfleme, bir mumu söndürebilecek kadar güçlü. Bu ilginç model yüksek pil kapasiteli başka bir telefonla birlikte tanıtıldı.

Öne çıkan özellikler ise şöyle:

Yan çerçevede yer alan hava kanalı, fiziksel olarak dışarıya rüzgâr üflüyor.

Bu hava akımı, bir mumu söndürüp su üzerindeki plastik bir objeyi hareket ettirecek kadar güçlü.

Chill Fan Phone’un içinde klima benzeri aktif bir soğutma sistemi bulunuyor.

Sistem gerektiğinde kapatılabiliyor ve telefonun çekirdek sıcaklığını 6°C’ye kadar düşürebiliyor.

Etkinlikte ayrıca 15.000 mAh bataryalı bir model daha tanıtıldı. Bu batarya, tam doluyken 50 saate kadar video izleme süresi vadediyor.

Realme, tüm bu yeni teknolojilerini 828 Fan Festivali’nde sahneye çıkaracak. Etkinlik 27 Ağustos’ta başlayacak. Bu etkinlikte hem Chill Fan Phone’un hem de diğer modellerin teknik detaylarının daha net şekilde paylaşılması bekleniyor.