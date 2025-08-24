Realme, alışılmışın dışında büyüklüğe sahip bir pille akıllı telefon sektöründe dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki bir telefon nasıl oluyor da 15.000 mAh pile sahip olabiliyor?

Akıllı telefonlarda uzun pil ömrü hayali, Realme’nin yeni konseptiyle gerçeğe dönüşüyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde 10.000 mAh pile sahip bir model üzerinde çalıştığını duyurmuştu ancak yeni tanıtım görselleriyle birlikte Realme, çıtayı çok daha yükseğe taşıyarak 15.000 mAh kapasiteli bir telefon üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bu büyüklükteki piller genellikle kalın ve kaba tasarımlı dayanıklı telefonlarda görülürken, Realme’nin cihazı ince yapısıyla dikkat çekiyor. Şirketin iddiasına göre telefon, tam 50 saat boyunca kesintisiz video izleme imkânı sunuyor. Bu, günlük kullanımda neredeyse haftalarca şarj gerektirmeyen bir deneyim anlamına geliyor.

Tüm dikkatler Realme'nin üzerinde

Realme aslında bu fikirle daha önce de gündeme gelmişti. Mayıs ayında tanıtılan GT Concept Phone, 10.000 mAh piliyle sektörde adından söz ettirmeyi başarmıştı. Cihaz yalnızca 8,5 mm kalınlıkta ve 200 gram ağırlığındaydı.

15.000 mAh’lik yeni modelin de o modelde kullanılan silikon-anot batarya teknolojisini kullanacağı tahmin ediliyor ancak en büyük merak konusu, bu kadar güçlü bir pilin hâlâ normal bir akıllı telefon görünümünde sunulabilmesi. Şimdilik sadece konsept olarak duyurulan cihaz hakkında Realme, 27 Ağustos’ta daha fazla detay paylaşacağını açıkladı.

Peki sizce bu büyüklükte pile sahip bir telefon gerçek olabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.